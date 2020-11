La bailarina Julieta Antón, conocida por su desempeño en ShowMatch, fue atacada por un alumno de sus clases de baile llamado Sebastián Damián Villarreal, que las hirió a ella y a su compañera Sofía Bovino con un cuchillo en una escuela de danza del barrio de Belgrano antes de ser reducido por la policía.

Jackie Antón, hermana de Julieta, habló con Los Ángeles de la Mañana y contó que la bailarina se encuentra en la casa de sus padres recuperándose del violento episodio mientras la fiscalía del caso cambió la calificación del delito de lesiones agravadas por violencia de género a tentativa de femicidio reiterada, según Ciudad Magazine.

Sebastián Damián Villarreal era alumno de Julieta Antón Gentileza

“En la clase eran todas mujeres y un solo varón, y me dijo que se había sentido incómoda en la clase. No me dijo nada más y se lo comentó a sus amigas”, contó Jackie sobre la actitud del agresor con la profesora.

Sobre la actitud acosadora de Villarreal, la joven contó que incluso le envió mensajes privados hasta antes del ataque: “Ella no lo seguía en las redes, lo tenía por mensaje privado. De hecho, yo entré a su Instagram porque ella me pidió que me fije. Porque no vio los últimos mensajes que él le mandó, los dejó sin ver. Me dijo ‘entrá vos que yo no puedo ver porque no estoy fuerte, me hace mal’”.

Al ser consultada sobre el contenido de esos mensajes que encontró en la cuenta de su hermana, dijo: “No sé si corresponde que hable por la causa. No eran de acoso sino que le mandaba los videos de la clase. Por ejemplo, le preguntaba si lo hacía bien y qué tenía que corregir. Después le mandaba otro diciendo ‘te mandé los videos para que me corrijas’. Y mi hermana no le contestaba”.

Remarcando la intensidad del agresor, Jackie reveló: “Un día le mandó once videos, yo los conté”.