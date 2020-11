En el ámbito laboral, a veces se abren puertas que uno no espera y lo terminan haciendo feliz. Este es el caso de Nancy Pazos, que hace ya dos semanas forma parte de las mañanas de Telefe y no da crédito a lo que está viviendo.

De acuerdo con sus propias palabras, el equipo que se formó es muy buena onda y el clima en que transcurre todo es tan ameno que no lo siente como un trabajo.

En diálogo con La Once Diez, la periodista reveló: “Yo siento que no estoy laburando, me estoy cagando de la risa. Flor de Equipo trajo alegría y buena onda a la tele y eso se necesitaba... la gente nos está eligiendo por el humor sano, sin ir en contra de nadie”.

Y agregó: “La estoy pasando bárbaro, no puedo creer que me paguen para hacer lo que estoy haciendo... Se formó un grupo re lindo, te lo puedo asegurar, hay mucho respeto”.

Pero la nota se puso picante cuando llegó el turno de hablar de la competencia. ‘Flor de equipo’ compite de manera directa con LAM, el programa de Ángel de Brito en el cual Nancy fue panelista y se retiró en no muy buenos términos. “Bienvenido sea que la buena onda prime sobre la hijaputez... Son dos modelos antagónicos de programa, de consumo, de sociedad. Y yo me quedo con el modelo de Flor de Equipo que transmite buena onda que es fundamental”.

“A Florencia no le pasan los números por cucaracha pero Marcelo Polino y yo estamos atentos al minuto a minuto como los mejores. Desde que nosotros estamos en la tele, hay más puntos. Ahora estamos con un punto arriba, pero creo que no les robamos puntos a ellos, sino que se sumó gente”, reflexionó.