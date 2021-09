Adriana Aguirre pidió disculpas por su insulto racista contra Anamá Ferreira

Un incómodo momento vivió Edith Hermida en su programa de juego del Nueve “En qué mano está?”, cuando en un intercambio entre sus invitadas Adriana Aguirre y Anamá Ferreira, un comentario de la rubia comenzó el principio del final.

La vedette y ex de Ricardo García estaba intentando contar acerca de un accidente que sufrió en Mar del Plata al caer del escenario y Anamá le pidió que siguiera jugando. Molesta por el comentario, Aguirre no dudó en lanzar “Deja hablar, mono” y la dueña de la escuela de modelos abandonó el programa.

Luego de lo ocurrido, Anamá usó sus redes sociales para comentar cómo se sentía por el comentario de Aguirre y aseguró que comenzará acciones legales contra la vedete.

“Fuimos al corte y yo le dije de todo. Ella dijo que no se da cuenta de lo que dice. Bueno, si no se da cuenta de lo que dice que no vaya a un programa de televisión en vivo. Del racismo no hay disculpas. No existen las disculpas para un racista. Se tiene que concientizar y hacer su trabajo”, dijo Anamá y agregó: “¿De qué me sirve denunciarla? Pero lo voy a hacer para que ella haga trabajos comunitarios. Tiene que ir a un comedor y trabajar ahí un día, dos, lo que sea. Eso es lo que yo quiero, que se concientice”.

Muy angustiada por lo sucedido, Adriana Aguirre expresó: “Fue un mal entendido. Hace cinco meses que estoy con un psicólogo y que vine a divertirme. Si le dije algo que la hizo sentir mal le pido perdón. Ella tiene que entender que yo vengo de esto, con problemas y le hice un comentario porque la quiero pasar bien”, dijo la rubia.

En contacto con el portal Primicias Ya, la rubia expresó: “Realmente estoy muy angustiada por lo que ocurrió. Estaba contando el sufrimiento que había tenido por el accidente y cómo había quedado mi pierna y me veo interrumpida de golpe por Anamá porque es una persona vehemente. Yo le contesté pero no con una palabra discriminatoria, es una palabra que utilizo siempre: qué mona que estás, qué mono”.

“Me siento muy mal y muy angustiada por esta situación porque a Anamá la quiero mucho y la respeto como figura y hemos trabajado juntas. Jamás le faltaría el respeto a ella y a nadie”, cerró la vedette.