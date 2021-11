Adriana Aguirre furiosa con Sueño Bendito, la serie de Maradona, por su personaje: “Me parece una falta de respeto”

Un gran revuelo se armó entorno a la serie de Maradona, Sueño Bendito. Es que los productores y directores decidieron cambiarle los nombres a muchos de los personajes para ocultar su identidad y así evitar problemas en la vida real. Sin embargo, Adriana Aguirre admitió que es ella la vedette que sale con el jugador en la serie y se mostró furiosa con los hacedores y la forma en la que cuentan la historia.

La artista sostiene que Mónica Bang, el personaje que interpreta Romina Ricci, está inspirado en ella. Por lo que, de ser así, se rompe el misterio y se confirma que es ella la vedette con la que Maradona engaña a Claudia Villafañe cuando eran novios.

“Tengo una indignación que no te puedo explicar. Yo estoy defendiendo mi buen nombre y honor. ¿Por qué me inventan ese papel, en el que estoy besuqueando con tantos hombres?”, expresó en diálogo con Nosotros a la mañana.

Adriana Aguirre admite que es ella la vedette que sale con Diego Maradona en Sueño Bendito.

“Entiendo que es una ficción donde no se utiliza mi nombre, pero soy igual”, comentó y resaltó: “No era bolichera, no andaba besándome con hombres en los boliches y no lo conocí a Diego de esa manera”, resaltó muy enojada.

La vedette no quiso dar muchos detalles de la relación que mantuvo con el astro del fútbol, pero deslizó que estuvieron juntos. “Lo que es verdad es que yo era una primerísima vedette de la calle Corrientes”, resaltó respecto de cómo describen el personaje de la serie.

“A Diego lo conocí en una canal de televisión cuando nos hicieron una nota a los dos”, dijo y desmintió que haya sido Guillermo Cóppola quien los presentó como ocurre en la serie.

“Es una falta de respeto después de tantos años sacar a reflotar algo que uno tiene que ‘obligarse a decir’ porque esa cara es la mía. Dejémonos de hablar estupideces”, añadió enojada.