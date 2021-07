Adrián Suar confirmó la fecha y se viene secuela de Argentina Tierra de Amor y Venganza

Ya ha pasado casi un año desde el final de Argentina Tierra de Amor y Venganza, y muchos ya no pueden esperar más para volver a sufrir y vivir cada uno de los dramas de la serie que protagonizaron Benjamín Vicuña, Fernán Mirás, la China Suárez, Andrea Frigerio, por nombrar algunos del gran elenco. Pero para suerte de muchos, Adrián Suar finalmente ha confirmado que para 2022 se vendrá la secuela de ATAV, con lo que serían los hijos de algunos de los protagonistas.

“¿Vuelve Argentina, tierra de amor y venganza?”, le preguntó un usuario, valiéndose del hashtag con el que se puede mencionar al productor y actor, #ElChuecoResponde. Es la forma en que Suar le da un espacio a sus seguidores para preguntarle lo que quieran, con la promesa de responder. Por eso no pudo zafar y confirmó: “En el 2022 vuelve ATAV”.

La respuesta de El Chueco. Instagram

Su propuesta de época fue todo un éxito para ElTrece. La novela estaba ambientada en los años ‘30 e incluía un excepcional elenco de actores incipientes y consagrados, parte también de la popularidad que se ganó. Pero contra viento y marea, Suar ha confirmado que la segunda parte está cerca, bastante más cerca de lo que muchos creían.

En un principio, el estreno estaba programado para el segundo semestre de 2021, pero por las dificultades y restricciones del Covid-19 debieron cambiarse los planes. Además, la serie se caracterizaba por tener un impresionante despliegue y producción, y lamentablemente, por la crisis que sufrió Polka, no se encontraban en este momento con lo necesario para poder realizarla.

“Esto lo saben los de PolKa y el canal, la verdad que con ATAV me la gasté toda ahí. La reventé toda, es verdad”, explicó en una entrevista con “Intrusos”. “Siempre hay una rentabilidad chica en la ficción. Facturás mucho, pero la rentabilidad no es mucho. A no ser que te toque un joker que tenga expansión internacional. Las ficciones de Argentina no es que te las sacan de la mano en el mundo. Cada tanto hay gente que le puede tocar pero no es cierto”, dijo Adrián.

De que se trata la secuela de ATAV

“Vuelve en principio con los años 60. Hay hijos no reconocidos, hay una trama... para nosotros la mujer que vimos ahí en el final es la hija de La Polaca. La China es una crack, ella me dijo que me mata si no la llamo, así que va a estar”, adelantó hace un tiempo el ex marido de Araceli González.

Entre sus ideas principales estaba la posibilidad de seguir la tira con un nuevo elenco, pero luego decidió mantener a los personajes más importantes. Aunque recordó: “Torcuato (Benjamín Vicuña) está muerto, pero Mercedes (Funes, que interpretó a Alicia Ferreyra) vuelve. Fue una de las que la rompió en la novela. Fernán Mirás también va a estar. La idea sería empezar la producción en el verano que viene”, añadió.