Adrián Pallares y Rodrigo Lussich no dejaron pasar las denuncias contra Laje

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich no son ajenos al escándalo que sacude a América por las denuncias de maltrato contra Antonio Laje, y este lunes decidieron hablar del tema en Intrusos.

“Son tiempos en la televisión muy complicados, pasan muchas cosas, pasan muchas cosas también en este canal, ustedes estarán escuchando. Nosotros no queremos hacernos los tontos sobre lo que también está pasando en este canal. Uno tiene una responsabilidad. Cuando sepamos novedades las contaremos”, comentó Pallares al inicio del programa.

Por su parte, Lussich explicó: “Queremos decirles que más allá de un montón de versiones que puedan aparecer, publicaciones y redes que están enfervorecidas con un montón de cuestiones que están pasando, hasta tanto no haya confirmaciones de un montón de situaciones, no es que no queramos hablar de ellas como nos reprochan en las redes, pero hay un punto en el que tenemos que ser cautelosos, porque esta es nuestra casa, donde trabajamos. Si bien trabajamos con absoluta libertad, queremos ser cautos”.

De todas formas, remarcó: “Queremos dejar nuestra postura en claro y es que no avalamos, de ninguna manera, y nos solidarizamos con cualquier compañero o compañera que haya sufrido una situación de maltrato. Sea cual sea la cuestión, jamás. De plano, lo vamos a rechazar siempre. Además, está toda nuestra solidaridad y eso no tiene discusión”.

“Siempre, desde que empezamos, lo sentimos como algo muy personal, y obviamente como cualquier persona de bien, estamos en contra de cualquier tipo de maltrato”, concluyó Pallares.

Antonio Laje rompió en llanto al hablar de las acusaciones de violencia.

Tras el escándalo con Antonio Laje, Liliana Parodi renunció como directora de América TV

Este fin de semana trascendió que Liliana Parodi dejó de ser la gerenta de programación y contenidos de América TV. La novedad fue confirmada por un alto directivo mientras se especula con la salida de Antonio Laje, denunciado por maltrato laboral.

Desde el entorno de Parodi aseguran que ella renunció, pero en realidad su separación de la gerencia de programación fue decisión empresarial.

Liliana llevaba más de tres décadas en América y su salida causó una gran sorpresa. Si bien es muy reciente todo, al parecer se volverían a dividir las unidades de América TV y A24. Para la señal de noticias quedaría a cargo Rolando Graña, y en América figuran como candidatos Mariano Iúdica, José Núñez (director de contenidos Jotax Producciones), Marcos Gorban (CEO de Sinapsis) y Raúl “El Ruso” Slonimsky (General Producer en Kuarzo Entertainment Argentina).