Adrián Pallares pidió disculpas por cortar el móvil de Intrusos con Nancy Pazos

Los ánimos están aún caldeados en relación a la visita de Florencia Peña a la Quinta de Olivos en plena cuarentena en 2020.

Hace unos días y luego de sufrir una descompensación, la actriz debió quedarse en su casa y Nancy Pazos salió a hablar con el móvil de “Intrusos” (América), que se apostó en la puerta de la casa de la mediática.

En ese momento y en comunicación con Adrián Pallares, Pazos se mostró molesta por la presencia de la prensa y, luego de algunas palabras, Pallares desde el estudio cortó a Nancy a quien dejó hablando sola.

Luego de unos días, el compañero de Rodrigo Lussich pidió perdón por haber tomado solo la decisión de cortar la comunicación con la panelista de “Flor de Equipo” (Telefé).

Frente a sus compañeros y cuando se referían a la carta documento que Ángel de Brito envió a Pazos, el periodista manifestó: “Aprovecho para decir algo que no dije el otro día y es pedirle disculpas a mis compañeros y en especial a mi compañero porque la decisión abrupta de cortar el móvil fue mía en ese momento por como venía la situación. La verdad es que no lo tendría que haber hecho y podríamos haberlo solucionado y seguir charlando. Vuelvo a verlo y no me resulta simpático porque me parece que no correspondía”, comenzó diciendo.

Luego agregó: “Lo importante hubiera sido seguir charlado un poco más con Nancy, para mí no estaban dadas las circunstancias y ella no estaba receptiva a una charla”, finalizó Pallares.