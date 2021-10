Adele es tapa de Vogue con un look impactante que muestra su belleza y su nuevo físico

Comenzado octubre y a pocos días del estreno de “Easy On Me”, Adele sorprendió a todos en la doble tapa de la reconocida revista Vogue en su edición británica y estadounidense.

Con su nueva figura y posando sensualmente, la cantante reapareció en la escena mediática para hablar de sus nuevas canciones y, a nivel personal, contar todo sobre su nueva relación con Rich Paul, luego de su divorcio con Simon Konecki.

Fotos de Adele en Vogue

La cantante de 33 años sorprendió con su belleza en la producción fotográfica para la tapa de la afamada revista luego de varios años de silencio y transformación personal.

Acerca de su pérdida de peso, la rubia comentó: “Fue por mi ansiedad. Haciendo ejercicio, me sentía mejor. Nunca se trató de perder peso, siempre se trató de volverme fuerte y dedicarme tiempo todos los días sin mi teléfono. Me volví bastante adicta. Hago ejercicio dos o tres veces al día”, comentó la artista.

Fotos de Adele en Vogue

Esta entrevista es la primera en cinco años y Adele no dudó en hablar de su nueva relación y de su largo proceso de divorcio de Simon Konecki, padre de su hijo Angelo de ocho años. “Me habría sentido miserable si no me hubiera puesto a mí misma en primer lugar”, expresó.

Feliz con la producción realizada, la artista usó sus redes sociales y compartió con sus seguidores su aparición doble en Vogue.

En las fotos se puede ver a Adele lucir un modelo amarillo de la diseñadora Vivienne Westwood y el cabello suelto. En tanto, en la versión de Estados Unidos, Adele aparece con un vestido de alta costura en color verde, de Valentino.

Adele by Steven Meisel, British Vogue, November 2021. pic.twitter.com/hwQofaOjXB — Couture is Beyond (@CoutureIsBeyond) October 7, 2021

Sobre Rich Paul, su nuevo novio la rubia dijo: “Tuve citas antes de Rich, pero ellos lo odiaban. Les resultaba estresante ser vistos conmigo. Él no está agotado en absoluto. Es tan jodidamente divertido. Es tan inteligente”, reconoció la cantante.

Adele dijo que su nueva música está dedicada a su hijo: “Sentí que quería explicarle, a través de este disco, cuando tenga 20 o 30 años, quién soy y por qué elegí voluntariamente desmantelar su vida entera en la búsqueda de mi propia felicidad”, explicó.

Luego agregó: “A veces lo hacía realmente infeliz. Y esa es una herida real para mí que no sé si alguna vez podré sanar”.

Para finalizar, la artista anunció que a partir del 15 de octubre los fanáticos podrán disfrutar de su nueva canción “Easy On Me”, su primer tema en seis años.