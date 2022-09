Adabel Guerrero levantó la temperatura en redes con videos de sus bailes más jugados

Adabel Guerrero mostró en sus redes sociales más contenido de sus actuaciones en la obra ‘SEX: viví tu experiencia’, donde aparece con muy poca ropa.

Adabel es una de las figuras de “Sex” en Buenos Aires y es de las artistas que más deslumbra en redes con sus fotos en bikini y ropa interior.

Adabel Guerrero, con un body de encaje negro.

Tiene 1.2 millones de seguidores y con sus videos y fotografías sabe muy bien cómo enamorar a algunos fans, con poca ropa y bailes sensuales.

En esta ocasión, Adabel subió una publicación muy jugada bailando en centro del escenario de la obra “SEX: viví tu experiencia”.

Aparece haciendo poses sensuales de frente y de espaldas, mientras luce lencería color rojo: con unas botas de cuero en compose y únicamente un hilo dental.

Por otro lado, publicó a sus stories de Instagram un video de otro momento con un body de encaje color negro y dejó un plano detalle de su parte trasera.

La dura historia de Adabel Guerrero y su hermano: “No sé dónde está”

Hace unos días, Adabel Guerrero charló a corazón abierto con Gastón Pauls en Seres libres (Crónica HD) y realizó varias confesiones sobre los momentos más difíciles que enfrentó con su familia.

“Mi mamá sufrió depresión toda su vida y fue alcohólica, y murió siendo alcohólica; además tenía cirrosis”.

Adabel Guerrero en Seres Libres.

En este sentido, se quebró cuando rememoró el dolor que sintió cuando todos sus temores se confirmaron: “Yo tenía 17 años cuando la encontré muerta al volver de un ensayo”.

Luego, reveló que su hermano se fue de su casa cuando tenía 14 años, y desde ese día todo fueron adversidades. “Es adicto y hoy no se donde está, porque me cansé de seguirlo”, dijo.

“Primero en institutos de menores, después también estuvo en la cárcel, y en el hospital, porque lo molían a palos porque se metía en todas las peleas habidas y por haber”, enumeró.

“Sentí que ya no era mi hermano, el que me defendía, el que me acompañaba desde chica, y ahí corté relación”, sentenció.

Y se sinceró: “Un día me encontré con una persona que lo único que quería era sacarme plata y beneficios y usaba mi lazo de sangre para usarme”.

Adabel Guerrero reveló que su hermano la amenazó de muerte

En el 2011, Emiliano estuvo en Intrusos dando su versión de la conflictiva relación con su hermana. “Creo que le pagaban 5000 pesos en ese momento por cada programa”, contó.

“Dijo tantas barbaridades que ya ni me acuerdo porque ni quise ver los videos; solo me han contado”, comentó.

El hermano de Adabel dio una nota en Intrusos

A pesar de sus diferencias, una vez aceptó que viviera en su casa porque no tenía dónde quedarse. “Fue un desastre y me amenazo que me iba a matar y fui a denunciarlo”, agregó.

“Tenía miedo de ser mamá porque al no tener un buen ejemplo temía no ser buena mamá”, confesó.

“Vivir con un alcohólico es una película de terror, sentir que no hay sostén. Mi mamá terminaba internada siempre por coma alcohólico”, se lamentó.