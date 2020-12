Acusan de fraude a Marcelo Tinelli por “robar” el recuerdo de otra persona con Maradona

Muchos han sido, y aun continúan, los homenajes para Diego Maradona. Sus mejores momentos, los goles más recordados, una foto, un instante compartido. Las fotos y videos todavía invaden las redes sociales que se evocan a homenajear al astro del fútbol. Entre los famosos, más de uno ha podido compartir aquellos recuerdos que atesoran junto al que para algunos fue un ídolo pero para otros, un amigo.

Marcelo Tinelli le ha hecho un triple homenaje a quien fue su gran amigo. En la primera foto, cuando la noticia llegó al mundo, Marcelo publicó uno de los momentos en que puso micrófono para que el “Diez” hablara. “Es la peor noticia que podíamos recibir todos los que amamos el fútbol. Y nunca podés prepararte para la peor noticia. Es un momento inexplicable, inabarcable”, escribió en el principio de un largo texto. “Al fútbol argentino le dió todo lo que tenía, nadie nos regaló tanta alegría, no se guardó nada, fue pura entrega y magia, haciéndonos vivir los momentos más gloriosos. Siento una enorme tristeza, siento como si el fútbol hubiera muerto y la pelota estuviera de luto”, terminó poniendo en el mensaje que iba dedicado al mundo, pero sobre todo a la familia Maradona.

Uno de los momentos en que Tinelli y Maradona se encontraron.

En un segundo posteo, el conductor publicó un video conmemorativo que muestra todo el funeral y homenaje que s ele hizo de forma pública, donde llamaba a la tranquilidad entre tanto alboroto. “Gracias Diego”, escribió etiquetando a la Liga Profesional de Futbol, AFA.

Pero en su tercera foto recibió un duro comentario que lo dejó en medio de un huracán. Según lo que el conductor aclara en la leyenda, la foto en blanco y negro sería de 1973 en San Telmo, cuando jugaba en San Telmo y se enfrentaban contra “Los Cebollitas”. En la descripción explica que le dijeron que “había uno que le decían Pelusa y jugaba muy bien. Se quedaron cortos. Ese partido lo perdimos 3/1 y fue mi primer encuentro con Diego. Esta foto me la mandó mi amigo el Chino Báez, que jugaba conmigo, y me decía que era yo. Yo sentí lo mismo”.

La foto que Marcelo fue acusado de "robar".

El conductor terminó cambiando su descripción cuando llegó un comentario que lo dejó helado: “No sos vos, soy yo. No me robes ese recuerdo”. A pesar de que la publicación superó los 189 mil likes y que casi ninguno notó el comentario que se perdió entre tantos bien intencionados, Marcelo no perdió el tiempo y terminó su publicación con un mensaje del que ya no podrán decir nada.

“Hoy aparece alguien que dice que está foto era él”, comienza escribiendo en una segunda parte. “Que lío por Dios jajaja. Si era otro, seguro mis amigos de San Telmo y yo nos equivocamos al verla, pero siempre recordaremos ese partido que jugamos, ese final entre algunas piñas, y esos dos grandes encuentros contra los Cebollitas de Francisco Cornejo”. Sin duda, lo que más le importaba al productor de LaFlia era rememorar ese momento inolvidable con el más grande jugador de Argentina.