Acusan al hijo de Martín Redrado de crear perfiles falsos con contenido para adultos

El conflicto entre Luciana Salazar y Martín Redrado sigue dando que hablar. En la tarde del pasado sábado, el programa “El Run Run del Espectáculo” se refirió al polémico audio que la modelo filtró en los medios para demostrar que seguían junto al economista.

Los conductores del ciclo de Crónica HD, Fernando Piaggio y Lío Pecoraro, presentaron nuevos chats exclusivos con Redrado donde se refirió a los mensajes que la modelo hizo público. “Aclaré esta semana que el audio fue editado y le faltaba el final donde yo le digo: ‘Luciana, en este planteo tuyo no escucho la palabra amor’. Y ahí le dije: ‘con sinceridad, ¿vos estás enamorada de mi?’. Me dijo que ‘no’”, se puede leer en los mensajes de WhatsApp que intercambió Lucía Miranda con el economista.

Luciana Salazar junto a Martín Redrado Internet

Además de dejar en claro que el audio fue editado por la madre de Matilda, Redrado también comentó: “Yo le conteste ‘tengo cariño por vos y Matilda, pero eso no alcanza para reiniciar una situación’”.

Por su parte, Pecoraro también conversó con él en la semana y agregó más información sobre el turbulento vínculo con Salazar. Ante la pregunta de Lío sobre si se encuentra solo, Redrado contestó: “Si, por ahora”. Su respuesta dejó la puerta abierta una posible reconciliación con Luciana Salazar o Lulú Sanguinetti.

Mientras que el periodista Juan Etchegoyen dialogó con Fernando Burlando, abogado defensor de Redrado. “Él ha tratado de mantenerse en silencio hasta ahora. Está cansado y harto de lo que dice Luciana”, le dijo Burlando al periodista.

Como si no alcanzara con los conflictos entre Luciana Salazar y Martín Redrado, ahora se sumó una impactante denuncia contra Tomás Redrado, el hijo del economista.

Vanesa Wasinger y Tomás Redrado. Foto: Gentileza

Vanesa Wasinger, expareja de Tomás habló por la pantalla de Crónica HD y declaró: “Los primeros seis meses todo bien, después fue todo caótico. Fue siempre un problema nuevo de su familia y de parte de su padre sobre todo. Recibí amenazas por ir a contar a los medios lo que pasaba”, comenzó a relatar sobre la mala experiencia que tuvo con el clan Redrado.

“Hay perfiles truchos con fotos mías que tienen links a material pornográfico”, disparó la joven modelo mientras en pantalla se mostraron imágenes de las cuentas falsas en Instagram y Twitter.

En ese sentido, también recordó los maltratos que habría sufrido de parte del padre de su expareja: “Martín Redrado me dijo que me aleje de su hijo sino iba a tener problemas. No era buena imagen para su hijo, no quería que su hijo salga con una modelo”.