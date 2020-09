Acusaciones, rumores y críticas: Esmeralda Mitre está convencida que todos están contra ella

Muchos sospechan que la permanencia de Esmeralda Mitre en el “Cantando por un Sueño” (El Trece) responde a una estrategia de la producción por el show que continuamente lleva adelante la rubia.

Primero fue el falso test de coronavirus, luego su falta de educación frente al jurado y por último sus ocurrencias y chistes que nadie entiende.

Hace unos días Yanina Latorre, en “LAM” (El Trece) comentó. “Reina de mi vida, corazón bonito, si ser graciosa es ser lo que sos vos prefiero ser una amarga. Rozás lo psiquiátrico, no te confundas, la gente se ríe de vos no con vos. Yo no hago pelotudeces ni papelones en el piso del Cantando, tengo otro tipo de gracia, natural”, dijo molesta.

Ante tantos comentarios, incluídos los de los haters en las redes sociales, Esmeralda usó su cuenta de Twitter y dijo: “Leo que me quieren colgar en la hoguera como a Juana de Arco. ¿Tanto odio? Yo así crezco y ustedes pierden tiempo”, comenzó diciendo.

Luego agregó: “Acá no pienso ser Juana de Arco. Me aburre, sólo pretendo no aburrirme porque puede pasar que me aburra y, cuando me aburro, nada me importa mucho”, continuó enojada.

“No me molesten más. Me aburro y tengo que hacer mil cosas más que poner el hombro y romperme toda acá donde sólo me putean. Basta de agresiones. Es de cuarta y no es respetuoso. Es increíble. La agresión ya no la aguanto ni un minuto más”, finalizó la rubia en medio de la polémica.