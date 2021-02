¿Acertará? Rodrigo Lussich anunció el posible ganador de MasterChef 2

A punto de comenzar la nueva edición de “MasterChef Celebrity 2” (Telefé) Rodrigo Lussich habló del tema y así como hizo en el 2020, recomendando poner atención en los platos de Claudia Villafañe, lo mismo hizo ahora pero apuntando a la periodista María O´Donell.

El uruguayo en “Intrusos” (América) volvió a hablar del ciclo que tendrá su segunda parte el próximo lunes 22 a las 22.30 y recordó sus palabras en referencia a la madre de Dalma y Gianinna: “A Claudia, que es la protegida, no le hacen estas cosas y no quiero decir más. Con todo el cariño que tenemos por ella, no se atreven a boludearla. Se les cag… en las patas a Claudia, le tienen miedo al apellido Maradona-Villafañe”, dijo Rodrigo el año pasado.

Ahora y más jugado que nunca, el autor de “Los Escandalones” se animó a vaticinar: “¿Qué tendría que hacer María en un reality de celebridades?... Anoten hoy… Es un poco pronto, pero me voy a arriesgar. En algún momento dijimos que anoten a Claudia Villafañe. Ahora, anoten a María O’Donnell para lo que se viene”, dijo misterioso.

Luego agregó: “María O’Donnell no es una rockstar del periodismo como Jorge Lanata, cosa que puede lícitamente pretender serlo metiéndose en un programa con una base popular de rating, la va a conocer mucha gente que no tiene idea de quién es”.

“Más allá de lo que pueda dar ella, el programa trata de repetir el fenómeno de Claudia Villafañe. Aunque no sea el mismo perfil, traen a alguien de otro palo, que no ha hecho televisión de este tipo y que sea la gran tapada. Sería muy obvio que pase exactamente lo mismo y termine ganando, pero van en esa búsqueda”, finalizó Rodrigo Lussich a días del gran estreno del reality de cocina más famoso del mundo.