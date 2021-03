¿A Yanina Latorre la devoró su personaje? En Twitter se cansaron de su estilo picante con fuertes críticas

Yanina Latorre es una de las mediáticas más efusivas de la televisión y radio. Sus modos de expresarse llaman la atención permanentemente y más cuando discute con alguien o piensa distinto a quien esté hablando. Es transparente y va de frente pero parece que cansó a los usuarios de Twitter.

La panelista de “Los ángeles de la mañana” se peleó al aire con Andrea Taboada justo cuando se analizaba la contienda legal que la mujer de Diego Latorre le inició a Beto Casella “por hostigamiento” en su ciclo “Bendita”. Ambas angelitas se miraron a la cara y se dijeron todo lo que pensaban.

Totalmente seria y sin ánimo de confrontar, Yanina lanzó: “Cuando conviene divierte, cuando no conviene, no divierte”. Más combativa, Taboada arremetió: “No, porque en ese momento éramos amigas y ahora no. ¡ Y no sos tan importante! Eso es lo que pasa”.

“ ¿Y por qué genera lo que genera? ”, preguntó Ángel de Brito a la morocha. Y Andrea justificó: “Porque es mala persona. Y aseguro que es mala persona por todas las cosas que me pasaron a mí, que no las voy a exponer en LAM porque hay cuestiones que son privadas, no pertenecen al programa y yo lo respeto”.