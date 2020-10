A un año de la denuncia, el ex de Supergirl admite que ejerció violencia de género contra ella

En noviembre del año pasado, la protagonista de la serie “Supergirl” publicó en sus redes un polémico video en donde revelaba que había sufrido abuso doméstico. Ella nunca dio un nombre específico, pero cada detalle indicaba que se trataba de su ex marido y también ex compañero de elenco en Glee, Blake Jenner. A un mes de cumplir un año de esta fuerte denuncia, el actor ha terminado asumiendo toda la responsabilidad.

La pareja tuvo un intenso matrimonio de 2015 a 2017, para los fans era una historia de amor hecha realidad, pero todo era muy distinto tras las cámaras. En el largo discurso que Melissa se animó publicar en las redes, dio detalles escalofriantes sobre los momentos vividos. “Aprendí lo que se siente al ser inmovilizada y abofeteada repetidamente, golpeada con tanta fuerza que sentí que me quedaba sin aire, arrastrada por el pelo por el suelo, golpeada en la cabeza, pellizcada hasta que se me rompía la piel, estrellada contra la pared, ahogada”.

Continuaba su declaración: “Al compartir mi historia, espero que pueda empoderar a otros para que busquen ayuda y se liberen de las relaciones abusivas. Todos merecen ser amados sin violencia, sin miedo y sin daño físico”. Melissa decidió interpretar el papel de la prima de Superman para comenzar este proceso de sanación del que habla. La fuerza de su personaje le devolvió su propia fuerza. Hoy ya casada con Chris Wood, desde marzo de 2019, recibieron hace apenas algunas semanas a su primer hijo juntos.

Melissa Benoist y Blake Jenner, en una de las tantas premiers a las que fueron juntos, como pareja.

No element of type reference found.

Ayer, su ex marido hizo su primera publicación en Instagram desde la denuncia de la actriz. “Asumo toda la responsabilidad por el daño que he infligido durante mi relación con mi antigua pareja, emocional, mental y si, físicamente”.

Pero a medida que el texto avanza, el actor comenzó a revelar que no fue solo él quien formó parte de esta tóxica y violenta relación. “Sin eximirme de responsabilidad alguna, es importante entender que hubo abuso mental, emocional y físico infligido por ambos extremos”. Explica que su ex mujer lo “aisló” de sus seres queridos, además de agresiones físicas que tuvo que ocultar. “Me arañaron. Me abofetearon. Me dieron un puñetazo en la cara, lo que provocó que me llevaran al hospital para tratarme la nariz rota. (...) Yo también he tenido que ocultar e inventar mentiras sobre muchas lesiones visibles que he sufrido a lo largo de la relación”.

También admitió que desde hace tiempo recibe ayuda para poder descubrir la raíz de su comportamiento. “Me di cuenta de que gran parte se debía a este falso sentido de masculinidad que sentía la necesidad de mantener. (...) Había vivido gran parte de mi vida en el secreto y la supresión debido a las falsas ideas de hombría que se me inculcaron desde el nacimiento”.

“La disculpa más importante - entonces y ahora- se extiende a mi antigua compañera. Lo siento. (...) Nunca volveré a cometer los mismos errores, nunca más. Nunca dejaré de hacer el trabajo necesario para mejorar en todas las áreas de mi vida. Te deseo a vos y tu familia nada más que buena salud, alegría y amor”, terminaba poniendo en su escrito.

A pesar de esta declaración, muchos usuarios enfurecieron a causa de que atribuyen esta actitud del actor como una manipulación justo en el momento en el que Melissa parece rehacer su vida, cuando hace apenas una semanas tuvo a su primer hijo.