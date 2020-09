A puro romance, Calu Rivero presentó a su novio ruso con el que tendría planes de casamiento

La actriz Calu Rivero hizo un radical cambio de vida y decidió alejarse de la ruidosa Nueva York. A través de las redes sociales, la modelo comparte con sus seguidores cómo es su nuevo estilo de vida en el que no existen agua corriente ni gas natural.

La actriz subió a sus redes varias fotos con su actual novio

Pero en este camino de descubrimiento salvaje, la morocha no se encuentra sola. Los días en el universo natural son compartidos y “Dignity” decidió hacerlo oficial en su feed de Instagram.

Con una tierna publicación, la modelo difundió imágenes de su nuevo amor: un joven ruso con la que, según rumores, contraería matrimonio más adelante.

Enamorada, así se lo observa a Calu junto a su novio ruso

“Así somos nosotros”, escribió la modelo en su red social donde subió algunas fotos de su amor. Las fotos de la nueva pareja consiguieron más de 20 mil “Me gusta” y mensajes de apoyo para Dignity y su pareja.

Incluso su hermana Marou Rivero le comentó: “Les quieeero”, dando a entender que tiene la aprobación de su familia. Si bien no se sabe el nombre del joven, trascendió que los planes de Calu es volver a la Argentina para casarse acompañada de su familia y amigos.

En la última entrevista que brindó junto a la periodista Fernanda Iglesias, habló de porqué decidió mudarse al santuario: “Sentí la necesidad de estar en la naturaleza con todo lo que está pasando a nivel mundial, con lo que todos sabemos. Estaba viviendo en Nueva York y me pasó que la ciudad me pareció muy, mucho. Mucha intensidad. Acá se vienen las elecciones, todo sale a la luz. Vivió mucho el racismo entre la gente que es de color, porque viví en Brooklyn, vi como se maltrataban y me afecto mucho”.

Y concluyó: “No puedo estar más feliz de la oportunidad que me trajo esta crisis humana. A todos nos llevó a un lugar de empezar a vivir la vida que queremos vivir. Hay que ser conscientes de nuestro comportamiento que es lo único que tenemos bajo nuestro control”.