¡A puro ritmo! Las famosas se quitaron la ropa y ya palpitan la primavera

Si bien el invierno no impidió que muchas de las influencer curvilíneas de las redes mostraran su cuerpo, este fin de semana y con la llegada del calorcito, algunas apostaron al baile y levantaron la temperatura.

A punto de sumarse al staff de “ShowMacht: La Academia” (El Trece), Adabel Guerrero recomendó tomar proteínas con un osado look de tanga y remera pegada al cuerpo: “Noche de viernes!!! Arriba ese finde!!!! Que hacen??? Yo bailando un poco mientras tomo mi proteína como todos los días. Amo… porque me da energía para hacer todo lo que tengo que hacer, es proteína vegana de alta calidad y sus minerales quelatados me dejan la piel, el pelo y las uñas más lindas y fuertes!! 🤩🤩🤩🤩🤩🙌🙌🙌🙌🙌🥰🥰🥰🥰”, dijo la actriz al ritmo de Trakatá.

Por su parte Magui Bravi, no menos jugada arrancó la semana recomendando un trago détox y dejando ver su ropa interior negra. A puro baile con Justin Bieber, la bailarina comentó: 1) Jugo de apio. 2) Jugo de arándanos! 3) BUEN LUNES Y VAMOS POR EL MATE”, agregó y recibió más de 8 mil “likes” de sus fanáticos que esperan que se sume pronto a la televisión.

Para finalizar, la precandidata a diputada por Buenos Aires Cinthia Fernández, exhibió su “hilo dental” al bailar “Facherito” en el baño de su casa y antes de una larga ducha: “Volví como loca del ENSAYO Y ANTES DE BAÑARME METÍ CHALLENGE JAJAJA. (Y lo hice en bombacha así les molesta más a las Feministas truchas🤣) 🎤🎵 que lindo es bailaaaaaar y que abstinencia tenía de coreo”.