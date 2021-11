A puro glitter y brillos, Ornella Ferrara celebró sus 34 años con una increíble fiesta

Con un look increíble que marcaba su silueta trabajada y su cara repleta de perlas brillantes y glitter, Ornella Ferrara da la bienvenida a sus 34 años.

La conductora de la televisión mendocina compartió en sus redes sociales un tierno mensaje de agradecimiento, acompañado por las postales que dejó el festejo de su cumpleaños.

En un gran momento de su carrera, donde se encuentra conduciendo su propio programa “Pará Todo!” en Canal 7, la periodista disfrutó de una nueva vuelta al sol rodeada de sus seres queridos y una fiesta increíble.

Bailando y disfrutando de la música, Ornella se mostró con un conjunto distendido que incluía un body blanco y un pantalón corto de jean.

A puro brillo, Ornella compartió su look para la noche de su 34° cumpleaños.

La conductora se sacó fotos con todos sus invitados. Desde compañeros del canal hasta amigos de toda la vida y familia.

En la fiesta, que al parecer se realizó en un salón con un gran parquizado el pasado fin de semana, había toda clase de entretenimientos. Desde tragos y cocteles de todo tipo, hasta pantallas grandes y luces para la parte del baile.

Amante de festejar su cumpleaños, Ornella Ferrara volvió de la cuarentena a lo grande.

El mensaje de Ornella en sus redes

Después de compartir fotos y videos de una noche que terminó cerca de las cinco de la madrugada, la conductora compartió un mensaje en sus redes sociales para todos aquellos que se hicieron presentes en la fiesta.

“Una nueva vuelta al sol no podía no tener todos los brillos!”, escribió la conductora en sus redes sociales junto a un recopilado de fotos. “Cumplí 34 y necesitaba celebrar la vida. Nada menos ...no? Estamos vivossssss y con ganas de vivir.”

Y continuó contando sobre su experiencia durante la pandemia. “Quienes me conocen saben que me encanta festejar mi cumple. El año pasado, plena pandemia y aunque estaban autorizadas las juntadas, por miedo o no sé...solo almorcé con mi flia y vinieron 4 amigas a casa para cantar el cumpleaños.”

Agradecida por el cariño brindado en el día más esperado, la comunicadora admitió que “me sentí tannnnn querida, tan acompañada, tan abrazada. Recibí tannnnnntos msjs de amor...que sigo sin creerme merecedora de TANTOOOO.” “Por mi flia. Porque trabajo en lo que amo (y que me costó tanto conseguir). Por mis amig@s que no solo están en las malas (xq eso es fácil) ...sino que les brillan los ojos por verme cumplir mis sueños. Por la gente que va apareciendo en mi vida sin siquiera haberlo imaginado o esperado y que tan feliz me hacen. Por seguir soñando y cumpliendo sueños. No quiero que esto se termine nunca.”

Finalizó el mensaje agradeciendo a aquellos que formaron parte de su año y estuvieron presentes con ella en su celebración. “Gracias a todos los que de una u otra manera fueron parte de mis hermosos 34!”