A pesar de que ya no están juntos, Laurita Fernández sigue desenmascarando a Nico Cabré

Luego de dos años de un amor intenso y de una cuarentena accidentada, Laura Fernández y Nicolás Cabré terminaron la relación que surgió mientras ambos protagonizaban la obra musical “Sugar”.

Con muchos proyectos juntos y hasta la compra de un lote en un barrio privado, el amor se terminó y cada uno continuó su vida.

Lejos de hacerse la “superada” la bailarina contó que sufrió mucho luego de la pelea porque no existen posibilidades para volver a estar con el actor: “él tiene otro proyecto de vida diferente, cambió su proyecto de vida por completo y yo no sé cuál es el mío, pero no estoy dispuesta a amoldarme al de él”, comentó en una entrevista con la revista Gente.

Al parecer el tema de formar una familia, es uno de los objetivos de la ex de Federico Bal y a lo que Cabré no quería acceder: “Mucho de lo que soñamos a futuro... Para mí Nico no era solo un noviecito con el que vivía el hoy. Habíamos proyectado un futuro, y si uno lo dejó de querer así y busca otra cosa, es entendible. Yo sigo anhelando lo mismo: tener una familia. Le deseo lo mejor, que encuentre lo que necesita hoy para su vida”, dijo convencida.

Luego agregó la situación actual de Cabré: “Él ya no quiere eso, no le interesa, es re valiosa su honestidad. De no ser así, más allá del amor, no estar de acuerdo más adelante nos habría hecho sentir que habíamos perdido el tiempo. Y también fue honesto de mi parte. La verdad es que él nunca me pidió que me amoldara a sus ideas. Mi idea sigue permaneciendo más allá de Nico y ojalá conozca a alguien con quien pueda cumplirla”.

Para finalizar Laurita reconoció que sintió un gran dolor al saber lo que quería su ex, pero que valoró la sinceridad: “Es difícil y es algo que se tenía que hablar. Igualmente quedó todo súper bien. Tal vez mañana cambiemos de opinión, quién sabe. Yo viví un amor maravilloso y que no había sentido antes. Y nunca me sentí frenada: encontré un compañero maravilloso con quien, de hecho, volvería a trabajar sin problemas”.