A partir de las confesiones de Toto Kirzner, otros famosos se animaron a hablar de abusos

El sábado pasado, PH Podemos Hablar fue el espacio de encuentro para un mar de conversaciones, aunque uno de los relatos marcó por completo a las audiencias argentinas.

Toto Kirzner, hijo de Adrián Suar y Araceli González, contó durante el programa que fue víctima de abuso sexual en dos oportunidades cuando apenas tenía siete años.

Gladys la bomba tucumana habló acerca de una situación que vivió con un vecino.

Tras su relato, muchas celebridades se animaron a contar en los medios sus experiencias y escalofriantes situaciones, la mayoría durante su niñez, generando una oleada de denuncias de abuso sexual.

Carmen Barbieri y su episodio en un ascensor

Como muchas otras celebridades, Carmen Barbieri decidió hablar sinceramente sobre una situación que vivió cuando era pequeña.

La actriz relató que cuando era apenas una nena de seis años y se dirigía a buscar unos zapatos al zapatero.

Fue en ese momento cuando un hombre quiso abusar de ella en un ascensor, que por suerte, pudo ser evitado gracias a su madre.

Carmen lo contó durante su estadía en el programa Mañanisima, cuando el conductor quiso indagar en la historia personal de la actriz.

“El tipo ya me tendría junada. Cuando me ve que voy a entrar al edificio, me pone la mano en la puerta del hall y me dijo ‘yo también entro’, y lo dejé pasar. Esto nunca lo conté al aire, supongo que porque no me marcó”, reconoció la conductora.

Carmen describió que el hombre subió con ella al ascensor y le preguntó a qué piso iba. “Yo le dije que iba al quinto, y él abrió la puerta del ascensor y lo paró entre dos pisos. Le pregunté qué había pasado, y me dijo ‘bajate la bombachita’. Cuando me dijo eso me di cuenta de que algo malo me iba a pasar”, relató Barbieri.

“Empecé a gritar. Por suerte mi mamá me escuchó, aun teniendo la puerta cerrada de su casa. Calculo que estaríamos entre el tercero y el cuarto piso. Ellos estaban en el quinto. Mi mamá me preguntaba qué pasaba y yo le gritaba que había un hombre que me quería tocar”, describió.

Barbieri admitió que gracias a su madre, el abuso no pudo concretarse.

Carmen siguió con su relato: “Entonces mi mamá agarró un cuchillo enorme y bajó las escaleras. Mi papá trataba de abrir la puerta del ascensor pero el tipo pudo cerrarla y bajó conmigo hasta planta baja. El tipo finalmente pudo escaparse, aunque nunca supe cómo pudo abrir la puerta para salir del edificio”.

Finalmente, la actriz y conductora logró zafarse de una situación que podría haber sido totalmente traumática. Continuó relatando que sus padres llamaron a los médicos y preguntaron insistentemente si finalmente el hombre le había hecho algo.

Luis Ventura y un abuso en su niñez

El periodista aprovechó la oportunidad para sincerarse al respecto de una situación que vivió. Ventura se refirió al tema de Polémica en el bar cuando contó una dramática experiencia que transitó en su infancia.

“Sufrí un tema de abuso a los seis años. No quise decirlo porque pienso que mi viejo lo hubiese asesinado. No fue una cosa ultrajante. Te la hago simple, fue un tema de abuso desde una actitud de sexo oral”, dijo el periodista.

¿Sabés cuándo me animé a contarlo? Cuando mi viejo y mi vieja no estaban. En un programa con Fantino me salió contarlo”.

Luego, se refirió a cómo la paternidad modifica las perspectivas cuándo se trata de estos temas: “Te cambia la mirada porque vos identificás momentos vacíos o momentos donde no tenés el control de un mayor de tu confianza y te das cuenta de que hay que poner el acento en profesores, amigos...”.

“Yo en mi vida, con mis hijos, detecté tres o cuatro acciones, con incidentes y con cosas que iban derecho a promover una actitud…”, cerró.

Gladys la Bomba Tucumana y una situación con su vecino

Otra de las reconocidas figuras que se sinceró al respecto fue La Bomba Tucumana. La cantante habló en el programa A la tarde, donde explicó que a partir del relato de Toto se animaba a contar en primera persona su propia experiencia.

“Mi mamá siempre fue una leona, una gallina que nos cuidó, pero ni siquiera mis hermanos lo saben”.

“Yo tenía un vecino que siempre intentaba subirme arriba de la pierna. Mi mamá nos tenía penado eso. Nos decía: ‘Jamás te sientes arriba de la pierna de un hombre’. Vieron las mentalidades de las mamás…”, continuó La Bomba, visiblemente angustiada.

Aunque cuando siguió con el relato, pudo admitir que evitó que el abuso se produjera: “Yo me daba cuenta de eso. Yo tenía 10 años y él siempre intentaba sentarme arriba de su falda. Yo huía, le tenía terror, pánico, a ese vecino”.

Para concluir el relato de su traumática vivencia, aseguró: “Esa persona me hubiera manoseado, toqueteado y yo nunca lo dejé. Yo tenía 10 años. Él quería tocarme y no lo dejé”.

Marcela Baños y su abuso a los 21 años

La panelista de Intrusos se sumó a aquellas celebridades que contaron su historia. Baños ya había hablado anteriormente de su vivencia, aunque con el reciente relato refrescó lo que había vivido.

La panelista habló en 2019 de lo que había vivido: fue abusada a los 21 años cuando ella participaba de un supuesto concurso de Miss Argentina. La invitaron a tomar un té y la drogaron a través de su bebida.

Marcela Baños contó que sufrió un abuso a los 21 años.

“Me ponían libros en la cabeza, como le hacían a las modelos en ese momento. En un momento de toda esa ficción me daban un té y en ese té me drogaban. Después venían los: ‘Vamos a relajarte’, yo caía totalmente dormida en esa camilla. Lamentablemente eso no sucedió una sola vez, sino que creo que fueron varias. Porque en una de ellas me desperté y tenía a una persona encima mío.”

“Para una mujer es terrible contar que fue violada. Hoy lo puedo hablar porque tengo 43 años y tengo las cosas ordenadas en mi cabeza. En ese momento hubiera dicho cualquier cosa. Fue muy difícil aceptar todo”, señaló.

Recientemente y a partir de lo que contó Toto Kirzner, volvió a hablar de lo liberador que resulta ponerlo en palabras y poder hacerlo público, algo que implica un proceso de sanación.

“No lo pensé, no lo programé. Tiene que salir de adentro porque no te pertenece, vos te tenes que hacer cargo de algo que no buscaste”, admitió la mujer este martes cuando conversaba con Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

“A cada persona le sucede algo diferente, pero a mí me pasó que es algo que te persigue. Algo que tiene rostros, imágenes, situaciones, algo que empieza a subir que cuando está acá tiene que salir”.