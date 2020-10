A ocho años de pelearse a muerte, Moria Casán y Andrea Rincón se reencontraron

Las galas con invitados se están poniendo interesantes en el “Cantando 2020”. En la noche del viernes se presentó Jey Mammon con su compañera de pista y Andrea Rincón. Por lo que se vivió uno de los reencuentros más esperados: el de la morocha con Moria Casán.

Las artistas se pelearon a muerte en el “Bailando 2012” y desde allí no se dirigieron la palabra, hasta ahora. Tras la interpretación del trío y las devoluciones de Nacha Guevara, Karina La Princesita y Oscar Mediavilla, La One dio su veredicto.

“Entre mis amigos, a Andrea le digo ‘la iglú’ porque hay un cuentito que contaban los cómicos en el teatro que decía que un esquimal estaba viviendo en un iglú y el papá le pregunta ¡¿qué es un rincón?'. Es un chiste. Entonces le digo así. Me parece un chiste naif”, arrancó filosa.

“Me sorprendió que había cierta tensión puesta en mí. A ver qué digo o si no peleamos. Y eso me parece re vintage. Fue fuerte y fue hace muchos años. Creo que en un momento tuvimos una amistad y hubo una especie de posesión, celos y se mezclan un montón de cosas. Nunca más nos vimos después de lo que pasó”, sumó mientras la invitada la miraba de lejos.

Y para cerrar, Moria chicaneó a Andrea: “Mañana andáte a un quiropráctico, nena... porque tu cuello te quedó siempre mirando para allá. Había cierta tensión por más que lo dibujes porque estos shows no se parecen a nada. Después de un tiempo cuando había habido una pelea, lo entiendo. Vos mirabas para allá y para el centro. Nunca miró para acá. Pero me sorprendió muy bien”.

El trío cantó “Yo vengo a ofrecer mi corazón”, de Fito Páez.