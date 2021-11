A Marina Calabró no le cae para nada bien Julián Weich y no duda en expresarlo

Frontal y muy comprometida con su información, Marina Calabró sorprendió a los oyentes de Pop Radio al referirse a un colega que, al parecer, no se muestra tal cual es.

La periodista se refirió a Julián Weich y dijo que el mediático no es tal cual se muestra, que una vez que se apaga la cámara o se cierra el micrófono cambia totalmente.

Todo sucedió en el programa “Soy tan biutiful” cuando Pampito comentó que Weich estuvo de invitado en el ciclo de Carmen Barbieri y se refirió a los periodistas de espectáculos y a la invasión de la privacidad que estos, según el conductor, siempre hacen.

Julián Weich

“Nos adora tanto como nosotros lo adoramos a él”, comentó Marina y agregó: “En lo particular lo he entrevistado muy poco y después, cuando debutaba en El Nueve con Vivo para vos con Carolina Papaleo, canal en el que hacíamos Confrontados, Caro estuvo y él no quiso venir al programa, no quiso hacer un zoom ni dar nota”, recordó.

“Entiendo que a los Intrusos es un personaje que les ha costado y les sigue costando. Me parece que ni nosotros tenemos onda con él, ni él la tiene con nosotros. Es un tipo que si bien ha hecho gala de su humor o de su simpatía, eso, por lo menos, más como espectadora que como periodista, me parece que eso es más una impostura”, siguió.

Sin dudarlo, la hermana de Iliana Calabró aseguró sobre Weich: “Me parece que es más una impostura que una realidad. El hace un gran como si… , como si fuera simpático, como si… . mi sensación es esa”, cerró Calabró.