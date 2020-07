¡A los gritos! Terrible cruce entre Susana Roccasalvo y Tomás Dente

Luego de que Susana Roccasalvo denunciara a Lio Pecoraro por hostigamiento al llamarla cuando ella estaba en vivo haciendo su programa, la conductora habló con “Nosotros a la Mañana” (El Trece) y tuvo un cruce inesperado con el panelista Tomás Dente.

Desde el programa conducido por El Pollo Álvarez apuntaron contra Lio Pecoraro por ser la persona que hostigó durante tres meses y todos los fines de semana a la conductora cuando comenzaba su programa generando problemas en la transmisión.

En la entrevista con Roccasalvo todo estuvo calmo hasta el momento en que Tomás Dente intentó poner paños fríos en la disputa entre colegas de un mismo canal quitándole un poco de importancia a lo que Roccasalvo respondió: “Yo sé cómo se hace un programa de televisión y todos los columnistas no pueden estar del mismo lado pero no te voy a permitir que vengas a cuestionar a la justicia…La víctima -escuchame Tomi Dente- la victima soy yo, no te pongas en sacerdote. Esto es lo que demuestra la Justicia. Por respeto a mí, que decís que tanto me querés y respetás, que te calles la boca porque estás cuestionando a la Justicia. Acá la única víctima soy yo”, lanzó furiosa.

“Yo no fui a denunciar a nadie. Yo le pedí a la Justicia que me diga quién es, lejos de pensar que era esta persona y trabajaba en Canal 9”, explicó la conductora sobre su proceder.

Dente volvió a tomar la palabra y dijo: “Sé cómo estás e intento ponerme en tu lugar. Pero cuando ayer Lío decía que de 30 llamadas sólo 3 le pertenecían... por eso, permitime...”. Nuevamente interrumpiendo al panelista la conductora dijo: “¿A vos te parece que la Justicia si encuentra tres llamadas telefónicas lo va a citar? Por favor, chicos, ustedes son inteligentes. No quieran tapar el sol con un dedo”, les pidió.

“¿No hay manera de que se sienten... de dirimirlo en privado, de hablar cara a cara?”, consultó Tomás y nuevamente Susana volvió a estallar: “Sacate la sotana, ¡pero por favor! ¿Sabés lo que pasa?, sos un buen periodista pero cuando ponés en esta postura molestás a la gente. Me estuvieron molestando, me cortaron el programa, le faltaron el respeto al canal en el que trabajan. Yo no me tengo que sentar a nada, me sentaré con él en la Justicia”.

Tal fue el tenor que tomó la discusión que Roccasalvo le pidió a Álvarez que sacara a Dente de la entrevista porque estaba cansada de escuchar tantas estupideces.

Luego del cruce, Tomás Dente reflexionó sobre lo sucedido y comentó: “Yo elijo a quienes quiero tener de amigos y de enemigos. A Susana le tengo mucho respeto, eso no cambia. Pero creo que está desbordada por la situación, los periodistas no estamos para tomar partida. Lío es amigo y quiero creer que no pasó lo que adjudican, a Susana la respeto es una conductora número uno, no la quiero como enemiga, no me interesa entrar en ninguna grieta. Me pareció un poco difícil el ‘callate’ que tiró, pero no lo personalizo, soy impermeable, a mí me podés decir lo peor del mundo que estoy tan seguro de quien soy y cómo hago mi trabajo que puedo venir Donal Trump a decirme algo y lo voy a respetar pero voy a seguir siendo yo. Creo el tono de ella fue influenciado por la situación”, finalizó.