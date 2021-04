A los gritos contra Mauricio D’Alessandro, Verónica Ojeda justificó sus dichos en un polémico audio

La polémica por la fortuna de Diego Maradona y la herencia que corresponderá a cada uno de sus hijos reconocidos es un tema que no tiene fin por las acusaciones y comentarios de los protagonistas.

Es así, que este fin de semana se viralizó un audio en donde se escucha a Verónica Ojeda , pidiéndole dinero a Maradona y una camioneta luego de la última operación del Diez. También, la madre de Dieguito Fernando, se refirió a Jana Maradona en muy malos términos.

En este contexto, Mauricio D´Alessandro, defensor de Matías Morla en cuestiones de la justicia civil, se refirió a Ojeda y cuestionó su actitud en el programa de Mariana Fabbiani.

Ante estos comentarios la rubia se enfureció y se comunicó con el programa dela conductora, en El Trece, en donde estaba invitado el abogado.

Indignada la mujer lo cruzo en vivo. “Quería contestar y contar lo que pasó. Mi hijo, las pocas veces que iba a ver a su papá, iba a darle amor y cariño. Todos saben que a mí no me dejaban entrar a ver a Diego, luché mucho. No es que yo entraba cuando quería, estás equivocado D´Alessandro”, comenzó diciendo.

Luego agregó: “En el último tiempo, después de la internación, fui solamente 3 veces. El audio tiene que ver con que fue el mismo Diego que me la quiso cambiar. Tuve la camioneta por 8 años. A mi papá lo quisieron secuestrar hace mil años, la tenía blindada y como vio que estaba rota me dijo que no podía andar con la camioneta así. Me la quiso cambiar pero nunca me dieron la nueva”.

Luego Ojeda habló sobre Jana: “Cuando fui a la Clínica, Jana me dijo que no podía entrar. Le dije que ella, justamente ella que había estado en la misma situación, no podía decirme eso. Tengo derecho como madre de Dieguito a saber en qué condiciones estaba Diego. Tuve que ir con el Doctor Pierri para que me dejaran pasar”.

Muy nerviosa la ex del Diez agregó: “El dinero que le pido, porque yo le pedí a la contadora que me diera el ok para pasar el dinero para pagar el tratamiento de mi hijo. Morla me dijo que no podía pagarlo porque Diego no le daba el OK. Cuando lo veo a Diego y me pregunta por los tratamientos del hijo, le dije que no podíamos hacerlo porque la contadora no me habilitó el dinero… Imagínense a mí, como mamá, que me digan que no puedo pagar el tratamiento de mi hijo”, concluyó Ojeda a los gritos contra D´Alessandro que la cuestionó por exponer a su hijo y sus temas de salud.