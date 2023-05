A los 53 años, Marisa Brel se puso una enteriza ajustadísima y por el frío se marcó todo de más

Marisa Brel atraviesa uno de los momentos personales más difíciles ya que días atrás contó que fue estafada y perdió 25 mil dólares. La salud de la periodista se vio perjudicada por esta situación por el estrés que le generó, pero se mostró optimista y se tomó el fin de semana para descansar.

Luego de su participación en Gran Hermano, le dedicó tiempo completo a su emprendimiento que le trajo algunos dolores de cabeza por el mal momento que le tocó vivir. Y para distraerse, se fue a un hotel con spa desde donde subió fotos y videos.

Brel es de las figuras del medio que no le teme a mostrarse al natural, sin filtros. La panelista se puso una enteriza ajustadísima, más allá del frío que le marcó alguna que otra parte de su cuerpo, y lució orgullosa sus 53 años.

Marisa Brel

“No soy perfecta pero me cuido y me amo. Y en estos días me mimo y consiento porque me lo merezco. Porque me podrán lastimar pero nunca derrotar”, escribió al pie de su video en el que posa desde distintos ángulos con su traje de baño, haciendo referencia a lo que le pasó en los últimos días.

“Diosa total”, “Hermosiiiiiiiima”, “Sos muy linda!!”, “Estás divina Marisa”, “Que hermosa mujer, te admiro”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron al pie de su publicación que en pocas horas recibió miles de “me gustas” y mensajes de aliento.

Marisa Brel lo dio todo al modelar desde su casa una bikini con la que resaltó su figura

Marisa Brel regresó a los medios y lo hizo de la mano de un gran éxito. Es que fue una de las analistas de Gran Hermano y de las más picantes, ya que sus comentarios no pasaron desapercibidos entre el público del reality, que lo seguía cada noche.

La periodista estuvo un tiempo alejada de la televisión por problemas personales. Es que su hija mayor, Paloma, estuvo internada mucho tiempo. La joven fue intervenida quirúrgicamente por una hidrocefalia luego de que le encontraran un tumor maligno, y recibió el apoyo de muchas figuras, entre ellos Ángel de Brito, su gran amigo.

Pero tras su paso por el programa, su nombre volvió a tener trascendencia y eso se vio reflejado en las redes. En Instagram la siguen más de 183 mil personas, con quienes interactúa casi a diario con sus posteos o historias.

Además, es fanática de compartir reels y en uno de los últimos posó frente al espejo de su casa con una bikini de tiritas que lució orgullosa a sus 53 años.

“Mi secreto para estar joven y saludable a los 53 es… tener buena energía”, escribió al pie de su video en el que baila “Se te nota”, un tema de Guaynaa y Lele Pons.

Marisa Brel en Instagram.