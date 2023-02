A los 52 años, Paula Trapani posó con la microbikini furor del verano y reveló su cuerpo tonificado

La periodista Paula Trapani es de una de las más talentosas y bellas del país. Cada día se la puede ver en El Trece junto al “Pollo” Álvarez en el magazine “Nosotros a la mañana”, donde se desempeña como panelista. Cuando las cámaras de la televisión se apagan, Paula apuesta por mostrar la intimidad de su vida en Instagram.

Ella comparte postales con sus diferentes looks para salir en la tele, donde se la ve regia, elegante y canchera, con curvas privilegiadas y una figura tonificada.

Paula Trapani alucina con la prenda tendencia de la temporada: saco vestido

En sus últimas vacaciones al Caribe, Paula Trapani mostró que la pasó muy bien junto a sus seres queridos y presumió su traje de baño.

La también conductora dejó a todos enamorados con las fotos en bikini, donde hizo gala de su cuerpo fibroso y musculoso. Su six pack marcado atrajo todas las miradas y likes de los usuarios de Instagram.

Paula Trapani deslumbró a todos con sus fotos en bikini

Paula también se lució en las redes con una foto que se sacó dándole la espalda a la cámara, desde un yate alquilado con sus hijos y pareja.

Con una presencia sostenida en televisión y a través de distintos programas, la rubia luce siempre a la moda y con jugados looks que dejaron a la vista su cuerpo trabajado resultado de horas de entrenamiento y gimnasio.

Paula Trapani y su cruda crítica a la televisión actual

Con una extensa carrera como periodista y conductora, Paula Trapani tiene voz calificada para hablar sobre la televisión y en una entrevista con “Pasa Montagna”, en Radio Rivadavia, hizo tiempo atrás una cruda reflexión sobre los programas actuales.

“Hoy te encontrás con un montón de conductores que no están formados o, por lo menos, hay otras personas que podrían ocupar ese lugar”, disparó y reconoció que le encantaría volver a estar al frente de un noticiero.

Admitió también que antes de ser panelista tenía muchos prejuicios sobre ese rol: “Ingresar al mundo panelístico me daba un poco de cosa pero estoy feliz porque me doy cuenta de que la tele vive mucho de esto y que no es degradante por más que haya sido conductora”.