A Esmeralda Mitre se le soltó la lengua y Karina La Princesita la castigó con un 1

El lugar de Esmeralda Mitre y su compañero Nell Valenti en el Cantando 2020 es todo un misterio. Presentación tras presentación, el dúo nunca llega a dar en la nota y sin embargo siempre terminan quedando para la siguiente ronda. La semana anterior, el público quedó sorprendido cuando quedaron como una de las parejas salvadas por los conductores y las redes se revolucionaron cuando Marcelo Tinelli declaró Mitre su favorita. Pero no todos son fanáticos de sus presentaciones.

“Yo hoy vine bondadosa y dije ‘voy a dar un voto de confianza a esta pareja’. Pero cuando los escuche no lo pude sostener”, comenzó diciendo Karina La Princesita en una devolución que terminaría convirtiéndose en un disimulado juego de palabras con Esmeralda.

“Esmeralda empezó fuera de tiempo y tono. Trate de buscarle lo positivo y no encontré nada. Estaba desafinada cuando cantó sola. Es un riesgo que salió mal. A la vista es precioso lo que haces. Es hermoso visualmente, pero auditivamente no”, continuó entonces la jurado dando razones a los errores de la performance. Y en la cara de Mitre ya se venía maquinando las palabras con las que se la iba a devolver. “Yo no estoy de acuerdo, pero gracias”, dijo entre medio la participante.

“Es muy triste que no te des cuenta porque es muy difícil progresar, es acertado lo que yo te digo. No me gustó en absoluto”, expresó la jurado al límite. Y después de que Esmeralda bromeara con la idea de recibir un -10, Karina no dio más a lugar y les dio un 1 como puntaje. “Siempre una falta de respeto enorme de Esmeralda, por lo cual mi nota es esa”.

Contraatacando y sin quedarse atrás, Esmeralda le dedicó un discurso: “Acá no se puede decir lo que piensa y eso es considerado una falta de respeto. Pareciera que uno falta el respeto si opina y no es así. Te admiro como artista y no tengo ningún problema, pero puedo no estar de acuerdo. Entonces si siempre vas a victimizarte, es un problema y no está bueno”.