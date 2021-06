A días de su casamiento, el novio de Silvia Süller la dejó sin palabras con una contundente propuesta

Hace unos días, Silvia Süller anunció que se casará con Martín Lema, un joven de 23 años con quien está de novia desde el año pasado y a quien conoció a través de las redes sociales. La Mediática realizaba una entrevista con Juan Etchegoyen en “Mitre Live” (un programa transmitido por el Instagram de Radio Mitre), cuando su novio apareció sorpresivamente con una propuesta muy jugada.

“Capaz que lo que voy a decir es una locura, quizás se va de la entrevista, ojalá que no y concuerde conmigo. Cuando vaya a la Argentina y la llevemos divino, mejor que virtualmente, me gustaría por qué no tener un hijo con vos, formar una familia”, comenzó Lema quien estaba online desde Uruguay y remató: “Quiero compartir la vida con vos reina, quiero todo contigo, casarme, tener una familia”.

“Me estás sorprendiendo Martín, no sé qué decirte”, respondió una emocionada Silvia. “Para tener un hijo, tendríamos que adoptarlo, es dificil, lleva mucho tiempo y no es tan fácil. Yo tengo malas experiencias con la adopción. Él es joven y quiere hijos pero yo ya tuve dos. Yo no quiero otro”.

“Obviamente es un tema serio para hablarlo los dos, ojalá que ese mes la pasemos bomba. Por qué no soñando en grande, nunca digas nunca, vos no tenés nada para perder y yo tampoco, hay miles de maneras para tener un hijo”, concluyó el joven.

Propuesta de casamiento

“Nos vamos a casar con Martín después de la pandemia, yo soy separada y él soltero”, anunció la rubia en el programa “El Run Run del Espectáculo” (Crónica HD). “Él me propuso casamiento y no tenemos nada que perder, hay que vivir la vida, yo viajaría a Uruguay pero va a ser él el que va a venir”, detalló la mujer de 63 años.

Por su parte, el joven 40 años menor, manifestó: “Estoy muy enamorado de ella y soy fan de ella desde que tengo diez años. Quiero viajar a Argentina para verla a Silvia, la llamo a cualquier hora y me atiende. En la charla pasan cosas. Yo ya le dije a Silvia de casarnos, estoy desesperado por irme para allá. Me enamoró todo de ella, es hermosa”, aseguró el joven estudiante de periodismo, quien además posee un canal de Youtube dedicado con temática gamer.