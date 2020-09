A 30 años, Marley agradeció a quien le tendió su primera mano y al beso que lo hizo famoso

Entre 1991 y 1992, fue Nicolás Repetto quien presentó y dio su primera oportunidad al aire a un joven de apenas 20 años, que soñaba con dedicarse a la tele, a hacer eso que él hacía. Repetto estaba a la cabeza de Fax, el programa que ganó el primer Martín Fierro de Oro de la historia nacional, vio el potencial en Alejandro Wiebe, y le permitió ser parte del staff que organizaba el programa.

“Él me brindó la gran oportunidad de ingresar a la tele sin siquiera conocerme, y fue tan generoso, que además, me dio una entrevista en 360: Todo para ver (otro ciclo del 13 en los Noventa), donde pude agradecerle”, ponía el “joven” que hoy es un consumado animador, viaja por el mundo y cosecha en su Instagram 6.5 millones de seguidores.

Continuó su mensaje anticipando el mejor momento del video: “Así vino el homenaje al famoso beso que me daba en Fax cada vez que yo terminaba mis informes de cine y de música”.

En el video que subió el padre de Mirko, se los puede ver bromear sobre el clásico beso:

Marley: No me presentó nadie, y viniendo de la nada me diste la oportunidad.

Repetto: Yo me dije: “¡Cómo lo voy a besar al guacho éste!” Vos no te diste cuenta. En realidad era una cosa sexual (bromea Nico en la filmación).

Marley: Vos sabés que en la calle me siguen hablando del beso…

Repetto: A mí en aquellos tiempos me consultaban y comentaban varias señoras: “¡¿Por qué lo molestás al muchacho?!… Pobre santo, que para ganarse su trabajo tiene que aguantar que vos lo beses” (cuenta Nicolás, antes de imitar alguna situación similar de la que haya sido parte).

El video es un gran momento. Y para cerrar su dedicación, Marley escribe el mayor homenaje: “Nicolás Repetto me dio un espacio, me enseñó de televisión, me hizo muy conocido con el chiste del beso y, sí, ¡hasta me bautizó así, con el nombre de Marley!”