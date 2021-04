10 famosos que se han ganado la fama de “los peores besadores de Hollywood”

Con el Día Internacional del Beso comienzan a rememorarse cuales han sido los mejores besos en pantalla, eso que hicieron soñar a los espectadores con su primer beso ideal y subieron las expectativas en las parejas para conseguir el beso perfecto.

Pero en realidad, no todo es lo que parece, porque muchos actores han confesado que algunas veces, sus co estrellas no son los mejores besadores y que incluso les falta mucha práctica. Algunos de los siguientes nombres te sorprenderán.

Angelina Jolie: Quien sigue llevando el título de los mejores labios del mundo, parece no tener dominio sobre ellos. Johnny Depp dijo que las escenas de besos con ella resultaron muy tensas y sumamente estresantes durante la película El turista. Del mismo modo, James McAvoy declaró que besarla para Se busca resultó “algo incómodo, sudoroso y no muy agradable”. Aunque sus parejas parecen nunca haberse quejado.

Tom Cruise: Uno de los galanes más cotizados de Hollywood en realidad ya tenía algo de fama por ello. ”Besar a Tom Cruise fue un poco desagradable y húmedo”, señaló la actriz Thandie Newton tras la grabación de la segunda entrega de Misión Imposible.

Robert Pattinson: Se empezó a hablar en el medio del entretenimiento que el deseado vampiro de Crepúsculo no besa con mucha experiencia, incluso él mismo ha confesado que se siente muy incómodo cada vez que lee en un guión la palabra beso.

Jennifer Lawrence: Liam Hemsworth, coprotagonista de The Hunger Games, confesó que sufrió en cada escena de besos por una broma que la actriz se propuso. “Ella es una de mis mejores amigas. La quiero. Pero si teníamos una escena de beso, ella se aseguraba de comer ajo, atún o algo desagradable”, explicó.

Keira Knightley: “¡Ella es como una niña de tres años y yo como un viejo de 100!”, contó nuevamente Depp sobre su experiencia con ella en Piratas del Caribe. Puede que solo le falte práctica.

Jason Segel: El protagonista de How I Met your Mother es considerado uno de los actores más carismáticos de los últimos tiempos, pero según su compañera Alyson Hannigan es una de las personas que no disfrutarías besar, debido a su adicción al tabaco.

Leonardo Dicaprio: Decepción en la platea femenina, pues aprece que los encantos de Leo terminan cuando la cinta llega a su final. Según la francesa Virgine Leydoyen, con quien compartió roles en La Playa, el protegonista de Titanic es “una buena persona, pero no un buen amante”.

Emma Watson: Rupert Grint, quien fue “Ron Weasley” en la saga de Harry Potter, reveló que Emma tiene una técnica para besar un tanto animal. Es más, dijo que la deseada actriz le dejó un par de heridas en los labios. ¿No era ella La Bella?

Orlando Bloom: Una bomba tras otra para los protagonistas de Piratas del Caribe, porque así como Depp cuestionó sus besos, Knightley no dudó en preferir sus besos antes que los de Orlando, a los que clasificó como demasiado “húmedos”.

Sienna Miller: A pesar de que entra a esta lista por una situación atenuando, James Franco dijo que en la película Camille besar a Sienna se convirtió en una pesadilla porque ella no dejaba de quejarse de un dolor de muelas.

El mejor beso de Zac Efron

Para muchas chicas, incluso aun más para aquellas que crecieron viendo enamoradas High School Musical, Zac Efron es el top 1 en besos. Un beso con él es el sueño de muchas. Pero hubo una de las fans de la película que finalmente cumplió este objetivo, ya que pasó de ser una de las jóvenes promesas de Disney Channel a ser el beso preferido de Zac.

Y es nada más y nada menos que su co estrella en El Gran Showman, Zendaya. Él mismo lo confesó en una de sus entrevistas... y frente a ella.