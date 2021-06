YPF y Chevron acordaron explotar Vaca Muerta

Miguel Galuccio, CEO de YPF, logró en Houston lo que estaba buscando: un compromiso conjunto por parte de la petrolera estadounidense Chevron. La compañía expropiada decidió que Chevron tendrá el “derecho exclusivo” para explotar las áreas “Loma de la Lata Norte” y “Loma Campana”, ubicadas en la provincia de Neuquén. En los próximos cuatro meses deberán trabajar para pulir los “detalles finales y condiciones”, bajo las cuales YPF cederá el 50% de su propiedad en ambos yacimientos. El acuerdo anunciado ayer implica un desembolso inicial de U$S 1.000 millones. “Chevron está comprometido a realizar los gastos correspondientes a un programa de desarrollo en 100 pozos, en las áreas, durante 12 meses, que es el monto máximo establecido por este acuerdo”, comunicó YPF a la Bolsa de Nueva York. Sin embargo, cuando a Galuccio y Ali Moshiri -CEO de Chevron para América Latina y África- les preguntaron si de esos U$S 1.000 millones, YPF pondría la mitad y Chevron, otro tanto, ambos ejecutivos declinaron dar cualquier clase de precisión al respecto. Tampoco expresaron qué cantidad de gas y petróleo estiman extraer a través de este joint-venture (asociación). De avanzar en un acuerdo, YPF transferirá a Chevron la mitad de su participación en dos áreas en Vaca Muerta, que comprenden 290 kilómetros cuadrados. A cambio, Chevron se compromete a perforar 100 pozos durante los próximos 12 meses. El martes pasado se adelantó que Chevron e YPF entraban en la etapa final de esta negociación, que Galuccio ya había anunciado hace casi dos semanas en Londres. Es un paso más con respecto al “memorando de entendimiento” firmado hace tres meses. El compromiso entre Chevron e YPF también contempla que ambas compañías identifiquen bloques de 600 kilómetros cuadrados, en los que la estadounidense realizará todos los gastos correspondientes a un programa de exploración.

La letra chica La “letra chica” del acuerdo comercial, donde se debe establecer cómo se repartirá el gas y petróleo no convencional que extraigan ambas compañías, todavía no fue acordada, según comentaron conocedores de esa situación. Se desconoce si Chevron podrá percibir el gas que extraiga de esos yacimientos a U$S 7,50 por millón de BTU, un precio que sí consiguió YPF. Con respecto al petróleo tampoco hubo precisiones. Galuccio estimó en U$S 15.000 millones el monto total que podría ser desembolsado si se avanza en los yacimientos que explotará Chevron, en un horizonte de “miles de pozos”. La petrolera estatal está tratando de cerrar acuerdos similares de exploración de recursos no convencionales con Bridas y Corporación América. “En petróleo y gas, la Argentina es un lugar productivo para nosotros para invertir. Cuenta con recursos naturales, es atractivo para abastecer al mercado local como para exportar”, destacó Moshiri. “Es un hito. Estamos trabajando ya en esta área; la primera parte es un piloto. Después del piloto, Chevron va a compartir el resultado de lo que encuentren con nosotros”, expresó Galuccio. La acción de YPF ayer cayó un 3,5%. Igual, viene de subir un 50% en un mes.