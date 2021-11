Barbazul: 20 años de rock y amistad

La historia comenzó con una de esas propuestas a las que fue imposible decir que no. Daniel Agapito, el recientemente fallecido animador cultural y dueño del Café Soul, se encontró con tres entusiastas músicos que querían empezar andar un camino sin saber cuál sería su dirección.

"¿Y qué les parece si hacen un tributo a los Redondos?", les propuso Agapito. "Yo les doy fecha acá", remató, como para hacer más atractiva la oferta.

Para Ricardo Di María (bajo y voz), Javier Romero (guitarra) y Matías Viñolo (batería) la idea no podía ser más seductora. Así que le pusieron un nombre a la banda y salieron al ruedo.

De eso hace 20 años. Y Barbazul, tal el nombre del combo, hará honor a su propia historia hoy mismo, con un show que presentarán a las 21.30 en la Nave Cultural (España y Maza, Ciudad).

“No va a ser un recital común y corriente”, adelanta Di María. “Lo que haremos es simular un programa de radio en vivo que irá contando nuestra propia historia, a través de la voz del periodista Cristian Gambetta”, explica.

Esa historia enorgullece al cantante. Por muchas razones: primero, porque Barbazul comenzó de manera tan apasionada como amateur y llegó a grabar dos discos y mantenerse en vigencia.

Pero, además, porque para él estar en esta banda no es otra cosa que mantener una vieja amistad. Una relación con Javier y Matías que nació en la escuela primaria y que atravesó la secundaria y “sigue gracias al rock”.

–Es cierto que sigue, pero también que la actividad de Barbazul ha menguado en los últimos tiempos...

–Sí, es cierto. Desde hace cinco años hemos tenido una actividad más tranquila. Uno o dos shows por año. Pero hemos estado trabajando en la creación y la composición como siempre, juntándonos y ensayando todas las semanas. Eso es lo que tiene estar en un grupo con amigos, se mantiene la misma pasión.

–¿Y por qué se dio ese cambio de marcha?

–En estos años le he dado rienda suelta a mi carrera como solista. Pero siempre apoyado, justamente, por los chicos de la banda. Por eso me pone triste que se piense que hace mucho que no estamos en actividad. Estamos como siempre, sólo que tocando menos en público.

–Después de los discos que grabaron y una etapa en que más que una banda de rock eran un grupo multimedia, ¿qué se viene?

–La verdad que este show nos ha dado nuevos ánimos. Así que el año que viene, seguramente, por fin concretaremos nuestro tercer disco. El material ya está.

La ficha

20 años Intérpretes: Barbazul Invitados: Cristian Gambetta (locución), Víctor Silione, Diego & Nacho Jerez, Mauro Ranaldi (Marcados a Fuego) y Ángel Arroyo. Hora y lugar: a las 21.30, en la Nave Cultural. Entradas: $100.