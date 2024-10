La odisea de los jubilados: cuáles son los principales desafíos que reconoce el Pami en Mendoza

Los jubilados, sus ingresos y las prestaciones de Pami, son casi un tema permanentemente en agenda este año. Sin dudas es un sector que atraviesa una situación difícil a lo que se suman los convulsionados procesos al interior de la obra social en Mendoza, vinculados a la dirección y sus cambios, en función de cuestiones políticas.

El director a cargo actualmente en Mendoza, David Litvinchuk, señaló a Los Andes cuáles son los principales desafíos que reconocen actualmente para la entidad y de los que aseguran se están ocupando. Incluso, resaltó que los afiliados verán resultados en diciembre o antes.

Cabe recordar que el tema que más reclamos ha generado en función de la últimas medidas de la obra social de los jubilados es el recorte en la cobertura de algunos medicamentos e incluso la exclusión de muchos de ellos del vademecum lo que ha implicado para los afiliados tener que afrontar una mayor proporción del costo de sus medicamentos de sus bolsillos.

El director de Pami en Mendoza, el abogado David Litvinchuk

Sobre el tema aseguraron en la oficina local que no hubo un recorte, que ningún afiliado se va a quedar sin medicación y que pueden gestionar por vías administrativas la cobertura si es que no pueden solventarlo. Pero estos canales, requieren mejoras.

Demoras y más demoras

Los últimos días hubo reclamos de afiliados por demoras para acceder a la atención de su salud. Algo que no es muy nuevo. Para acceder a un médico de cabecera o especialista quizás hay que esperar dos meses. Litvinchuk reconoció esta problemática y dijo que buscan resolverla. Apuntó que trabajan en el acceso a los turnos con más rapidez y una mejor respuesta telefónica, otro tema. Es que lograr comunicarse con el 138 puede demandar mucha paciencia. Sin embargo, en la oficina aseguran que nadie se queda sin atender. El asunto es el tiempo que demanda. Estos son dos aspectos en los que aseguran están enfocando acciones, así como en mejorar el acceso a insumos, prótesis e intervenciones. El asunto es que justamente, por la edad y el estado de su salud, los afiliados adultos mayores, no siempre tienen el tiempo que les demanda la respuesta de la obra social.

Con un deterioro de sus ingresos, muchos tampoco cuentan con dinero para resolverlo de otro modo.

“En esta nueva gestión lo que vamos a tratar o vamos a hacer lo posible o vamos a lograr es mejorar la atención a todos nuestros afiliados, que se aceleren todos estos procesos que hasta ahora vimos como que ya era normal, los retrasos de entrega en productos en tema de cirugía principalmente, quiero enfocarme en lo que es atención de turnos, en la atención de los médicos de cabecera, es donde me duele muchísimo a mí, soy una persona que viene de otro sector, soy abogado y veo la realidad”, afirmó.

Luego agregó: “Hay un compromiso de parte de la Nación, del doctor Leguizamo (director del Pami nacional) hacia abajo, entre todos, en lograr un cambio fundamental en la institución para mejorar día a día en muchos sectores, en muchas áreas, tenemos que estar trabajando en conjunto”.

Sobre la línea 138 comentó: “Es uno de los puntos, la atención que vamos a reforzar, en este caso lo que es PAMI Escucha, estamos haciendo un plan para doblar la cantidad de personal, de maquinaria, digamos, de operadores, para poder satisfacer la demanda y la comunicación de toda la gente de la provincia. Es uno de los puntos que me he encontrado como una falencia. Yo sé que los chicos están trabajando bien durante todo el día, se atienden todas las inquietudes, pero vamos a redoblar el esfuerzo”.

Pami: Prometen que los afiliados verán cambios para diciembre. Son mayormente jubilados y afrontan diversos obstáculos para lograr una atención en tiempo y forma. Los problemas para acceder a prestaciones y, sobre todo, la eficiencia en la respuesta de los diferentes canales de acceso, están en la mira. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Respecto de si hay demoras en cirugías o entrega de prótesis, sostuvo: “Había algunas demoras, algunas quejas que se vienen solucionando (...) Se está empezando a trabajar mucho más rápido en este momento para la entrega de los insumos; nos hemos encontrado lógicamente con denuncias pero tenemos el compromiso de que va a mejorar”.

Y puso énfasis en los tiempos: “De acá a diciembre, yo creo que va a ser antes, vamos a empezar a ver un cambio fundamental para los adultos mayores, nuestros afiliados, que necesitan tranquilidad, necesitan más sonrisas, necesitan vivir bien y ese va a ser el compromiso nuestro”.

En las oficinas

Otro tema del que dijo el director del que están ocupándose son denuncias por cobro de coseguros, sobre lo cual realizan investigaciones. “Esas cuestiones que te generan dolor y desprestigio a esta institución, tenemos que defendernos, tenemos que ayudarnos”, subrayó.

Otro tema que es un desafío para los afiliados es lograr respuestas cuando deben gestionar, si bien se otorgan turnos para la atención presencial, no siempre se resuelve la inquietud con una sola o son derivados a otras oficinas. Esto puede ser un problema cuando los afiliados tienen dificultades de movilidad, son dependientes de otras personas, no saben cómo realizar ciertas gestiones o deben trasladarse muchas veces, lo que tiene además un costo económico.

El director destacó que hay delegaciones en todos los departamentos. “Estamos haciendo capacitaciones para todo el personal para que cada vez sea mejor la atención a todos los afiliados”, resaltó. “Se está poniendo mucha, mucha voluntad -continuó- vamos a demostrar un cambio muy positivo, por lo menos el compromiso mío es de acá a diciembre, más o menos, que pueda verse un cambio bueno (...) Quiero que el afiliado empiece a tener notas de calor, notas buenas, en el sentido que no sean todos momentos feos, que pueda acercarse a un familiar, que puedan tener una solución, que el medicamento lo tenga, que cuando tenga que operarse no tenga tantas demoras, que cuando vaya a ver un médico de cabecera no le quieran cobrar la atención, que no le den hasta tres meses de demora para una atención”.

Dijo que no van a dejar de escuchar y atender a ningún afiliado y por eso esperan ajustar los canales de atención para una mejor respuesta.

Otro aspecto en el que apuntó que trabajan es con los empleados que atienden estas oficinas. “Estamos haciendo un relevamiento, estamos observando bien en todas las delegaciones, estamos viendo cómo se está trabajando, lógicamente se sentían en algunos sectores algunas quejas, estamos trabajando para ver dónde reforzar o no, estamos en un buen camino, vamos a tener un PAMI eficiente”, subrayó. Otro tema del que mencionó que se están ocupando es en servicios sociales para los afiliados poniendo eje en la importancia de mantenerlos activos.