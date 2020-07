Toma nota: las tendencias que son furor este año

El color oficial del año 2020 elegido por Pantone, “Classic blue”, es atemporal y duradero, pero elegante en su simplicidad. Un sofá, una pared que quieras destacar o los muebles inferiores de tu cocina, como algo que quieras que prevalezca sobre el resto de elementos del espacio.

Tampoco pierdas de vista el naranja, en su versión más potente, brillante y lleno de vitalidad.

La mezcla enriquece

La época en que todo el piso, paredes, techos, etc., tenían un único acabado ya es historia: la nueva tendencia es mezclar. Triunfarán las paredes rotundas, llamativas, que intentan decir mucho, con mezclas de dos, tres o cuatro colores, con texturas, zócalos y molduras en relieve, paneles de madera, mitad pintura y mitad otro material (papel mural personalizado), se llevarán todo el protagonismo.

En cuanto a los pisos, se verá mucho el cemento alisado combinado con dibujos de baldosas calcáreas o también porcelanatos de excelente imitación, ya sea de madera, micro cemento, mármol, etc. El color no llega únicamente de la mano de los textiles y complementos, sino que el mobiliario se viste con colores intensos que aportan personalidad al espacio. Los tonos neutros no pasarán de moda, pero es bueno aprender a arriesgarse.

Los techos también apuntan a acaparar todo el protagonismo, no solo en términos de color sino también a través de molduras, rosetones e incluso vigas de madera o de imitación rústica.

Mármoles y piedras naturales

Con las nuevas tecnologías e innovaciones de los últimos años se logró conseguir trasladar la belleza de la piedra natural a formatos extensos y cada vez más livianos, que facilitan la instalación en paredes y pisos, creando espacios elegantes y con muy buen gusto.

Si sos amante de la cerámica gres, te encantarán las nuevas piedras que imitan materiales naturales y consiguen crear combinaciones únicas e irrepetibles para cada espacio. Veremos mucho mármol y acabados similares en paredes, mesas de comedor y detalles en baños y otros espacios de la casa.

Lámparas que iluminan y dan carácter al espacio

En cuanto a iluminación, la innovación y las nuevas propuestas son notables. Desde lámparas geométricas que se inclinan por líneas puras y sencillas hasta composiciones de varias piezas que crean escenografías únicas en cada espacio.

También veremos muchas lámparas flexibles y tubulares. Adaptables a diseños más orgánicos, siendo un perfecto contraste a las lámparas geométricas. El objetivo es impactar y dar protagonismo a los elementos de iluminación.

Mobiliario modular y flexible

El buen diseño nos hace la vida más fácil y cómoda. La tendencia de este año, sin duda, son los muebles modulares y multifuncionales. La versatilidad de este diseño de mobiliario y su amplia variedad de colocación, generaron popularidad en ellos.

Las nuevas necesidades de los usuarios llevaron a los diseñadores a crear nuevas piezas diseño que respondan a diversos usos y espacios, pudiendo así organizar el mobiliario de acuerdo a ellos.

Los 80s están de vuelta

Detalles cromados, acabados brillantes, elementos holográficos y de neón. Los 80s volvieron para quedarse. Pequeños detalles que nos transportan a esa época dorada del diseño que se presentan tanto en piezas de mobiliario como en lámparas y revestimientos, reinterpretando este estilo al fusionarlo con las líneas contemporáneas de hoy en día.

Las formas orgánicas y la presencia de acabados dorados o cobrizos destacan en las patas y en detalles de sillas y sofás. Mezclando la suntuosidad de la época con siluetas funcionales y contemporáneas que podremos ver con mucha frecuencia en piezas de mobiliario y lámparas de las casas de diseño más reconocidas de la industria.

El lado oscuro del diseño

Atrás quedaron los diseños escandinavos llenos de blanco y tonos neutros. Este año llegó con diseños y composiciones atrevidas que utilizan tonos oscuros y profundos tanto para mobiliario como para paredes y revestimientos.

Los colores oscuros y elegantes son una propuesta audaz que rompe con el tradicional estilo escandinavo bañado en colores claros. Para no saturar los espacios, se propone crear un balance entre los colores del mobiliario y las paredes, combinando tonos neutros y acentuando elementos puntuales del mobiliario o los revestimientos de pared para crear un punto focal en cada espacio.

El negro en las cocinas

Un poco drástico, pero sí, el negro es una de las apuestas más firmes en este ranking de tendencias deco, no solo en mobiliario sino también en mesadas, bachas, grifería y electrodomésticos. Si te parece demasiado, no dudes en combinarlo con madera natural o dar un solo toque, ya sea la mesada, grifería o bacha.

Madera en su máxima expresión

La madera es un clásico que siempre se reinventa, y este año no deja de sorprender. Las líneas orgánicas, pliegues y curvas se fusionan con la calidez de la madera para presentar piezas de mobiliario y detalles únicos que lucen como si se hubiesen tallado de una sola pieza.

Se imponen los laqueados oscuros y vetas marcadas en tonos de madera rica y profunda. Una tendencia que puede aplicarse perfectamente a cualquier espacio de la casa, ya sea en detalles del mobiliario o piezas realizadas completamente en este noble material.

El Japandi

Pensá en un estilo que reúna lo mejor del estilo oriental y lo más representativo de la estética escandinava. El resultado es el “japandi”, un estilo que te va a atrapar por su personal combinación de madera natural, muebles de materiales y formas orgánicas, todo envuelto en neutros suaves y mucho, mucho blanco.

El color beige

El omnipresente blanco se aparta para dejar un hueco a un olvidado dentro de los tonos neutros, el beige. Este color, tan adaptable y clásico, vuelve para envolver de calidez y serenidad las paredes, el mobiliario y en general todos los espacios de tu casa.

Vuelta a lo básico

Con la sostenibilidad y lo eco-friendly cada vez más en auge, la tendencia de los materiales naturales sigue en plena vigencia y seguirá completando los interiores con acierto y con el mínimo impacto ecológico: maderas recuperadas, cáñamo, ratán, yute y mimbre se consolidan en forma de textiles orgánicos, muebles reciclados o revestimientos naturales.