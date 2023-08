Tendiez Lab: 18 expertos frente a los cambios organizacionales en los espacios de trabajo

TENDIEZ Lab es un laboratorio de ideas multidisciplinar que convoca a un grupo de formadores de opinión para debatir sobre desafíos actuales de la arquitectura en el marco local. El último encuentro realizado el 29 de junio convocó a 18 destacados referentes empresarios y profesionales quienes abordaron la problemática de los cambios organizacionales y su influencia en los espacios de trabajo, en el marco de las grandes transformaciones post pandemia.

El evento contó con la coordinación académica de los arquitectos Ani Rubinat y Pablo Casetta (Rubinat Arquitectura) y en representación de los estudios especializados participaron los arquitectos Willy Schön -ASZ-, Carlos Galíndez -Alrich Galíndez-, Hernán Maldonado -KLM-, Diego Pinto -JLL Argentina- y Pedro Lagleyze -Lagleyze Management-.

El debate multidisciplinar fue enriquecido con la participación de representantes de empresas corporativas como Eduardo Falk -socio de PWC-, el Ing. Fabián Tomasetti -Jefe tecnológico de Novatech-, la Arq. Silvia Haurigot -Swiss Medical-, la Arq. Paz Vivot -experta en espacios bancarios- y el Arq. Marcelo Waisman -experto en desarrollos corporativos-.

El panel de asesores de diversas temáticas relacionadas a los espacios de trabajo fue clave, con Gaby Müller -experta en Cultura Corporativa-, Federico Gasser -diseñador de iluminación-, y las empresas patrocinantes aportaron su mirada experta a través de la Arq. Alejandra Aczel -Interieur Forma-, el Ing. Andrés Sabater -BRUIT Ingeniería Acústica-, Sebastián Blanco- Red Master-, Andrea Molina -Proyecciones Digitales- y el Arq. César Aquilano -ViiO y Vasa-.

Estas fueron algunas de las valiosas reflexiones:

Eduardo Falk, socio en PWC: “La oficina de hoy tiene que ser una estructura más flexible, porque el espacio que se necesita para una reunión de equipo mañana exigirá silencio y pasado mañana crear un anfiteatro para una charla corporativa. Particularmente, nuestras oficinas están varios días vacías y en otros, no da abasto el espacio. Pero el problema no es sólo un activo que no está en uso pleno o cómo distribuir su uso semanal entre los empleados, sino buscar formas para que la gente se sienta atraída en ser parte de la empresa. La gente hoy va a la oficina no sólo para ocuparse de su trabajo, busca conexión humana y un propósito común”.

Ing. Fabián Tomasetti, director de operaciones en Novatech: “Tanto el trabajo presencial como remoto tienen sus ventajas y desventajas y como corporación estamos buscando un modelo que se acomode a lo que cada área necesita. Los empleados comerciales buscan encontrarse en las salas de reuniones pero los de otras áreas buscan la mayor distancia entre sí para conseguir la concentración. En cambio los programadores, por ejemplo, no quieren venir más porque prefieren trabajar desde sus casas. El modelo híbrido nació para quedarse y no tendrá vuelta atrás”.

Arq. Hernán Maldonado -KLM Arquitectos-: “Hoy en día el analfabeto es aquel que no entiende el cambio de paradigma que se está gestando, un nuevo mundo de expansión tecnológica y flexibilidad. Desde nuestra responsabilidad como arquitectos en la toma de decisiones proyectuales, una columna mal puesta puede ser la diferencia entre un buen espacio de trabajo y uno tedioso. Al diseñar, la verdad no es tuya ni mía sino nuestra, ya que se trata de crear con empatía espacios de amor, escenarios emocionales donde la gente pueda sentirse bien”.

Arq. Carlos Galíndez -Alric Galíndez Arquitectos-: “La diferencia principal entre trabajar en casa o en la oficina es el encuentro humano. Desde la arquitectura al plantear un lugar de trabajo no nos podemos olvidar de los espacios de encuentro, a veces casuales, no forzados, que forman parte de la rutina laboral, como los ascensores, el café o los baños. Debemos crear ámbitos de sociabilidad entre los empleados para una mejor dinámica corporativa, incluyendo la flexibilidad de elegir cada uno su lugar y fomentar la posibilidad del encuentro y la conversación”.

Arq. Willy Schön -ASZ Arquitectos-: “La inteligencia artificial nos hace reflexionar sobre una buena herramienta pero que nos puede pasar por encima si no somos nosotros, los diseñadores de espacios, quienes venimos a traer esa fuerza irremplazable que es la creatividad. Y justamente desde el espacio de trabajo lo que tenemos que fomentar es la creatividad y el trabajo en equipo. El concepto de vecindario hace al espacio y a la escala del trabajo, sentirnos cómodos en nuestro lugar, creando productividad”.

Arq. Paz Vivot, arquitecta especializada en el ámbito bancario: “No es solamente la propuesta de trabajo -si virtual o presencial- lo que atrae a un empleado, sino lo que propone la empresa para que se sienta motivado. Los espacios de trabajo incrementan la colaboración e integración pero lo que le más agrega valor al empleado son cuestiones de cultura organizacional: impulsar el desarrollo profesional, la diversidad, las relaciones con los compañeros y otras cuestiones que van más allá del trabajo en sí. La cultura organizacional es un concepto que está vivo y por lo tanto va cambiando y mutando según la empresa, por eso los espacios de trabajo obligadamente deben reflejar esa cultura”.

Arq. Ani Rubinat -Rubinat Arquitectura-: “Lo mejor que podemos hacer como arquitectos es facilitar esas comunicaciones que se dan en los espacios de trabajo y lograr que sean un espejo de la cultura organizacional de cada empresa. Como arquitectos debemos potenciar en los espacios las habilidades blandas -sociales y emocionales- así como el trabajo en equipo. La presencialidad debe ser muy valorada porque el intercambio de ideas es diferente y superador de la virtualidad. En nuestro estudio hemos desarrollado el concepto “Right Size”, por el cual el desafío es dar las respuestas de diseño a lo que cada empresa realmente necesita, reflejando su cultura organizacional, de acuerdo a la escala, la industria, el contexto y planificando su futuro”.

Gaby Müller, experta en cultura corporativa -Grupo Brasil-: “El desafío es estar dispuestos a humanizar el relato de los empleados y alejar las estructuras que nos encarcelan. Lleva mucho más tiempo y compromiso, pero es lo que va a hacer del espacio de trabajo un lugar donde el talento desee quedarse. No tenemos que retener a la gente sino abrazar al talento. Los que tenemos el privilegio de estar en una mesa multidisciplinar ‒como la de hoy‒ debemos llevar el mensaje transversal, de que las soluciones vienen por la escucha activa del otro, promoviendo su crecimiento y dinamismo. Tres cualidades de los líderes que empiezan con H: Humor, Humanidad y Humildad. Los neurolingüistas decimos que las palabras construyen realidades y comparto tres claves que comienzan con C: Construir, Colaborar, Cambiar”.

Arq. Silvia Haurigot -Swiss Medical-: “¿Cuál no es el espacio de trabajo hoy en día?. Se define por la negativa porque estamos hablando de una oficina que hoy está en todos lados. Particularmente, esta semana tuve dos reuniones desde el auto. Entonces, tenemos que pensar que ya no es una batería de oficina tapando la línea visual en las ventanas, ya no es una posición de líder que tiene que controlar visualmente a todos, ya no es un despacho gigante y exclusivo…. La pandemia aceleró todo y nos empuja a la innovación. Decimos que el teletrabajo llegó para quedarse, pero el tema es ¿Cuánto?, ¿Cómo? y ¿Quiénes?. Hoy esta modalidad conlleva leyes, como un nuevo urbanismo para un microcentro vacío. Nos obliga a una enorme flexibilidad de diseño por los cambios que aún no llegaron”.

Arq. Alejandra Aczel -Interieur Forma-: “El concepto clave es la felicidad en los espacios de trabajo, que es a fin de cuentas lo que todos aspiramos construir porque trabajamos para personas físicas que tienen necesidades humanas blandas como el gozo en el ámbito profesional. ¿Cómo hacemos esto? Escuchando a nuestros clientes, para saber que están buscando y luego encontrar las mejores herramientas arquitectónicas, de equipamiento, luz color, acústica, materiales. Antes queríamos cubículos para fomentar la concentración, que se convirtieron más tarde en puestos impersonales y post pandemia surgieron con fuerza las cabinas acústicas para las videollamadas y el equipamiento que busca fomentar la colaboración y creatividad”.

Arq. Diego Pinto -JLL Argentina-: “Hemos descubierto que antes de realizar cualquier cambio necesitas una consultoría con la gente, porque aunque los directores crean saber cómo es que se trabaja en el espacio, no son quienes efectivamente lo utilizan. Por eso, a la hora de determinar los espacios de trabajo hay que arrancar de abajo hacia arriba en la jerarquía corporativa. Los profesionales debemos trabajar con psicólogos y neurocientíficos, para entender primero que mueve a la gente y luego desarrollar las soluciones”.

Ing. Andrés Sabater -BRUIT Ingeniería en acústica-: “Durante la pandemia, en el home office descubrimos que había más disturbios acústicos en las casas que en las oficinas, porque son espacios de descanso y recreación que no fueron pensados para aislarse de los ruidos molestos pequeños, como el vecino charlando en el pasillo, etc. Ahora que se vuelve a la modalidad presencial, resignificamos la necesidad de intercambiar, aprender y hablar mientras que otros buscan silencio para concentrarse. Algunos tips que sugiero para oficinas: el uso correcto de materiales que aíslen e impidan el rebote del sonido. Ser creativos para separar espacios distintivos de silencio y ruido. En la vivienda, para los que trabajan virtual: promover la separación entre lugares de trabajo y de ocio además de buscar una aislación del ruido urbano exterior”.

Federico Gasser -Diseñador de iluminación-: “Antes se utilizaba la iluminación muy fría para que los empleados se mantengan despiertos y productivos, pero eso los enfermaba. Hoy se está cambiando a blancos cálidos que balancea con las luces blancas para que los espacios vayan acompañando la iluminación a la par que el día, incluso neutralizando la luz de las computadoras. Otra tendencia son los sensores que registran movimiento para iluminar de forma correspondiente y evitar la saturación lumínica. Ambas herramientas fomentan la idea de que la luz acompañe a quien la vaya a necesitar; si se requiere un espacio de distensión y conversación para generar relaciones corporativas se utilizará la luz cálida y tenue”.

Arq. Marcelo Waisman, desarrollador independiente: “En la pandemia se cambió el vivir para trabajar por el concepto de trabajar para vivir. Gracias al home office podíamos tener reuniones online que resultaron ser muy efectivas, ver más a nuestros hijos, no perder tanto tiempo viajando, etc. De repente, las compañías quisieron hacer un borrón y cuenta nueva planteando volver al horario presencial y fue un caos y todavía lo es, porque hay una resistencia después de aprender a aprovechar el tiempo personal y separarlo del tiempo del trabajo. Debemos tener mucha empatía con las personas y con la ciudad, construir un nuevo vínculo entre la gente que trabaja afuera y adentro, no importa el dónde ni el cómo sino las nuevas condiciones culturales para generar equipos productivos y creativos”.

Andrea Molina -Proyecciones Digitales-: “La demanda de cambio es constante pero la gente no cambia; entonces nuestro desafío corporativo como integradores de tecnología es lograr adaptarla a las personas. Hay una tendencia a unificar en vez de abrazar las diferencias que son mucho más enriquecedoras. A la tecnología hay que integrarla a un ambiente físico real con su complejidad específica, sino fracasa. Por ejemplo, en las teleconferencias el problema del sonido no es la tecnología, sino la infraestructura, para que no sea reverberante, que no haya rebote. Se percibe en los reportes grabados, que la gente que estaba adentro escucha bien gracias a los parlantes. El problema es el sonido para quien está afuera, generalmente por su infraestructura”.

Sebastián Blanco -especialista en instalaciones eléctricas de Red Master-: “Al igual que los arquitectos al diseñar un espacio, los instaladores tenemos que entender ‒dentro de ese lugar‒ dónde está la necesidad de conectarse, porque nadie quiere ver los cables pero los seguimos necesitando. Si nosotros no dejamos un toma corriente o un cable cerca del nuevo sillón, aunque el mueble sea hermoso nadie va sentarse ahí porque no van a poder trabajar. La tecnología tiene que acompañar al cambio que se vino, que es disfrutar más en el ámbito de trabajo y crear un todo con la vida personal”.

Arq. César Aquilano -Vasa-Viio-: “Me llevo de este diálogo de hoy la necesidad de desarrollar productos arquitectónicos para acompañar el mejoramiento del ámbito de trabajo en función del bienestar como concepto rector, que abarca el confort térmico, visual y acústico. Pero sobre todo que estas soluciones favorezcan que los empleados estén más contentos porque ven que los espacios fueron pensados para ellos. Las organizaciones también buscan conectarse con el exterior y reflejar al mundo lo que hacen, porque quieren ser más transparentes, productivas y libres”.

Arq. Pedro Lagleyze, titular de Lagleyze Management y Place Real Estate: “La pandemia fue un pisotón al hormiguero; donde todas las hormigas se vuelven locas y cuando el hormiguero se configura deja huella, cambios permanentes. Fue curioso el proceso que vivieron las obras: de la cuarentena se pasó a la presencialidad de 0 a 100. Nos permite reflexionar que cada proceso que se haga en cualquier modo debe ser un espacio de trabajo, no sólo el objeto final. Y se nota cuando fue producido con una carga de emocionalidad, que le gana a lo intelectual. Debemos trabajar en generar en cualquier tipo de ámbito de trabajo las condiciones de conexión y construir siempre el equipo”.

Próximos encuentros

TENDIEZ Lab es una creación de los arquitectos Hernán Barbero Sarzabal y Alicia Falconi, formando parte del Ciclo TENDIEZ Experiencias. TENDIEZ Lab seguirá con estos encuentros multidisciplinares para debatir temáticas coyunturales que desafían a la arquitectura desde los cambios sociales, tecnológicos y ambientales. El próximo encuentro será el 9 de agosto sobre otro tema clave: “Transformación de las fachadas: Diseño, Tecnología y Sustentabilidad”. Más información en www.tendiez.com.ar