Seis eventos de Arquitectura imperdibles para la segunda mitad del año

Dinamarca: UIA Congreso Mundial de Arquitectos Copenhagen

El Congreso Mundial 2023 tiene como objetivo hacer de la arquitectura una herramienta central para lograr los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, “arrojando luz sobre el potencial de la arquitectura para dar forma a mejores sociedades y contribuir a un futuro sostenible”. Ursula von der Leyen, Francis Kéré, Kunlé Adeyemi, Chimamanda Ngozi Adichie, Mette Skjold y Bjarke Ingels se encuentran entre los oradores principales de esta edición de 2023.

Agosto

Perú: Bienal Internacional de Arquitectura (BIALIMA 2023)

Organizada por el Capítulo de Lima de la Asociación Peruana de Arquitectos y curada por el cofundador de Barclay & Crousse, Jean Pierre Crousse, la edición inaugural de BIALIMA en 2021 fue percibida como una apuesta para resaltar la arquitectura peruana, al mismo tiempo que impulsaba su inclusión en el circuito contemporáneo latinoamericano dominante: Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México y Paraguay.

Los cofundadores de 51-1 Architects Fernando Puente Arnao, Manuel de Rivero y Cesar Becerra serán los curadores de BIALIMA 2023.

1 de setiembre al 29 de octubre

Corea del Sur: Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Seúl (SBAU 2023)

Presentando el tema Land Architecture, Land Urbanism, el director Byoung Soo Cho y los curadores Eui Young Chun, Jinyoung Lim, Sang Hoon Youm, Sara Kim y Leif Høgfeldt Hansen explorarán cómo se debe preparar Seúl para el próximo siglo mediante el desarrollo de una hoja de ruta para la megalópolis como una ciudad ultra densamente poblada y ecológicamente amigable.

La cuarta edición de SBAU comprenderá cinco secciones, incluida una exposición temática que presenta el tema y una exposición del plan maestro de 100 años de Seúl.

26 al 29 de setiembre

España: Bienal de Arquitectura Latinoamericana (BAL 2023)

Fundado por AREA y organizado con el Ayuntamiento de Pamplona y otras instituciones colaboradoras, el BAL reúne a 14 prácticas jóvenes latinoamericanas en Pamplona, España. Desde su edición inaugural en 2009, el BAL ha destacado firmas refrescantes y profesionales que eventualmente se consolidaron como Adamo Faiden, Carla Juaçaba, Pezo von Ellrichshausen, Daniel Moreno y Ambrosi Etchegaray.

La fundadora de Atelier Masomi, Mariam Kamara, es parte de la junta internacional que Oshinowo ha creado para la Trienal de Arquitectura de Sharjah de 2023.

Setiembre

Estados Unidos: Bienal de Arquitectura de Chicago (CAB 5)

La Bienal de Arquitectura de Chicago de 2023 presenta al colectivo de arte estadounidense Floating Museum al frente del equipo artístico, que “explorará los problemas ambientales, políticos y económicos presentes en la sociedad actual, pero abordados de manera diferente en todo el mundo a través del arte, la arquitectura, infraestructura y participación ciudadana”.

En el camino hacia la quinta edición del CAB, un nuevo evento llamado Chicago Design Summit funcionará como insumo de investigación para Floating Museum y sus cofundadores Jeremiah Hulsebos-Spofford, Faheem Majeed, Andrew Schachman y avery r. young.

Noviembre

Emiratos Árabes Unidos: Trienal de Arquitectura Sharjah (SAT)

Si la Bienal de Arquitectura de Chicago se ha convertido con éxito en la principal exhibición de arquitectura y diseño de América del Norte, la Trienal de Arquitectura de Sharjah decidió en su edición inaugural en 2018 establecerse como una plataforma internacional que reúne la arquitectura de Asia Occidental, Asia Meridional y África.

La fundadora de cmDesign Atelier, Tosin Oshinowo, ha sido nombrada comisaria de la edición de 2023 como una oportunidad para aportar el “enfoque socialmente sensible, decisivo y muy necesario, a la arquitectura y el urbanismo”, como explicó Hoor Al Qasimi, presidente y director de Sharjah Art Foundation. The Beauty of Impermanence, como se titula, reflexionará sobre los problemas de escasez en el Sur Global y cómo este desafío ha creado una “cultura de reutilización, reapropiación, innovación, colaboración y adaptación”.

Fuente: ArchDaily