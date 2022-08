La Arq. Angie Dub, titular del estudio Dub Arquitectura y Urbanismo Sustentable, destaca por qué es importante la economía circular en la construcción y cuáles son las principales estrategias aplicables.

La arquitecta participará representando a Argentina en el evento ClimateLaunchpad, la competencia de ideas verdes más grande del mundo, a realizarse el 27 y 28 de agosto próximos, organizada por Circular Influence.

¿Qué es la economía circular y cómo se aplica a la construcción?

-El objetivo de aplicar la economía circular a la construcción es reutilizar los recursos y maximizar su aprovechamiento, en forma contraria a una economía lineal de uso y desecho. La economía circular busca que los recursos aporten el máximo valor y se mantengan en el proceso durante el mayor tiempo posible.

Nuestros edificios tienen una incidencia muy importante en el cuidado del medio ambiente, ya que el 39% de las emisiones globales de carbono provienen del hábitat construido. No es tan conocido que el 33% de los residuos generados a nivel mundial provienen de los edificios, tanto en la construcción como en mantenimiento y demolición. Por ejemplo, en la construcción tradicional cerca del 10% de los materiales nuevos de una obra se desechan. Los sistemas industrializados generan en un edificio un mejor balance entre variables de producción, construcción, uso, mantenimiento y demolición.

¿Cuáles son las principales estrategias de circularidad en la arquitectura y en la construcción?

Otras industrias, como la automotriz, logran que las piezas que se fabrican sean reciclables hasta un 86%, desde su propia concepción de diseño. Si una industria tan grande como la automotriz puede implementar estas estrategias, la pregunta es ¿cómo hacemos para que esto mismo pase en la construcción? Creo que la clave está en empezar a entender estrategias de construcción con mínimo desperdicio, desde la conciencia de no conocer los recursos disponibles a futuro. La circularidad comienza por construir edificios con bajo mantenimiento y con una larga vida útil, haciéndolos lo más eficientes posibles.

Cuando hablamos del fin de vida de los edificios y los materiales es importante que el desmantelado de los edificios permita la reutilización de partes. Para la disposición final de residuos trabajamos con organizaciones sociales donde los materiales se reubican en lugares donde los necesitan, y los escombros los clasificamos in situ donde una de estas organizaciones dan capacitación para la gente que trabaja en la obra explicando cómo se dividen los residuos. En las obras es clave la separación en origen y en especial trabajar con el reciclaje de embalajes.

Hay que poner el foco en la sustentabilidad de los procesos y no solo en el producto final. Debemos involucrar a los diferentes actores que toman parte en la construcción, desde los clientes, los arquitectos, los constructores, los proveedores y los funcionarios públicos. La sustentabilidad es un tema de diseño, no de tecnología. Es un tema de recursos, pero no necesariamente económicos, sino de capacidad de diseñar pensando: ¿qué estamos construyendo sobre la tierra?.

La Arq. Angie Dub es Magister - Arquitecta especialista en Sustentabilidad y Eficiencia Energética.