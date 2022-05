Los beneficios de la etiqueta de eficiencia energética en una vivienda

3. Diferencia en el mercado inmobiliario A la hora de querer vender o alquilar una vivienda que tenga la etiqueta de eficiencia energética, esta permite comparar entre las que son más eficientes y las que no lo son, lo que pone en valor al inmueble y lo hace más atractivo destacándola del resto.

4. Mejora las condiciones de confort. Una vivienda con calificación A, no requiere o muy poca calefacción durante el invierno o de aire acondicionado en verano. Esta condición representa un gran beneficio para la salud, ya que no se generan afecciones de tipo respiratorias, menos visitas al médico y tratamientos. Las mejoras que se apliquen en las viviendas, no solo mejoran la calificación de la etiqueta, sino que mejoran las condiciones de confort, bienestar y salud de sus ocupantes.