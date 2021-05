La Bienal de Venecia 2021 abrirá sus puertas el 22 de mayo

Con 112 participantes provenientes de 46 países en competencia, con 63 participaciones nacionales en el Giardini, en el Arsenale y en el centro histórico de la ciudad de Venecia, la exposición internacional da la bienvenida a 4 países, que participan en la Bienal por primera vez: Granada, Irak, Uzbekistán y la República de Azerbaiyán.

Con una creciente delegación de África, América Latina y Asia, esta versión de la Bienal de Arquitectura de Venecia se organiza en 5 escalas, tres de las cuales se exhiben en el Arsenale y dos en el Pabellón Central. Además, en Forte Marghera se exhibirá una contribución de 5 arquitectos internacionales participantes que han diseñado un proyecto dedicado al juego infantil.

Cinco escalas

Entre diversos seres ( Among Diverse Beings )

Nuevos hogares ( As New Households )

Comunidades emergentes ( As Emerging Communities )

A través de las fronteras ( Across Borders )

Un único planeta (As One Planet)

La Bienal de Venecia 2021 también incluye una serie de participaciones fuera del concurso, tal como Stations + Co-Habitats, investigando las cinco escalas de la exhibición y presentando casos de estudio relacionados y desarrollados por investigadores de universidades de todo el mundo; la participación de la artista Michal Rovner en el Pabellón Central; el proyecto de Studio Other Spaces que presenta la instalación al aire libre “Asamblea de las Naciones Unidas para el futuro, ¿cómo haremos deporte juntos?” (UN Assembly for the Future, How will we play sport together?); y una instalación de Giuseppe Penone en el Arsenale.

Iwan Baan

Por quinto año consecutivo, La Biennale di Venezia y el Victoria and Albert Museum de Londres presentan el Proyecto Especial en el Pabellón de Artes Aplicadas (Arsenale, Sale d’Armi A) titulado “Tres mezquitas británicas” (Three British Mosques). En colaboración con el arquitecto Shahed Saleem, la exposición analiza el mundo de las mezquitas, a menudo indocumentado, adaptado para este uso.

Colaboración con la Biennale Danza

Este año la XVII Muestra Internacional de Arquitectura se cruzará con el 15° Festival Internacional de Danza Contemporánea del 23 de julio al 1 de agosto, acogiendo en el Arsenale, en la sección de la Exposición titulada “Entre diversos seres” (Among Diverse Beings), las instalaciones y bailarines-coreógrafos del Biennale College. Bajo la tutela de Wayne McGregor, director artístico de la Bienal de Danza de Venecia, crearán breves fragmentos coreográficos, “instantáneas” o “bocetos” inspirados en los letreros, materiales y temas de la Exposición de Arquitectura.

Eventos colaterales

Un total de 17 eventos colaterales han sido aprobados por el Curador, promovidos por entidades e instituciones sin ánimo de lucro nacionales e internacionales. Organizados en diversos espacios de la ciudad de Venecia, presentan un amplio espectro de aportaciones y participaciones que enriquecen el pluralismo de voces que distingue a la Exposición.

Encuentros de arquitectura

El programa de la XVII Muestra se complementa con los Encuentros de Arquitectura (Meetings on Architecture), una serie de reuniones con arquitectas, arquitectos, académicos y profesionales de todo el mundo. Los protagonistas intentarán responder al lema de esta edición (¿Cómo viviremos juntos?, How will we live together?) en una serie de diálogos centrados en los nuevos desafíos que la crisis climática trae a la arquitectura, en el papel del espacio público en los recientes levantamientos urbanos, en las nuevas técnicas de reconstrucción y las formas cambiantes de la edificación colectiva; sobre la arquitectura de la educación y la formación del arquitecto, sobre la relación entre comisariado y arquitectura. El calendario de eventos se anunciará próximamente en el sitio web oficial.

Biennale Sessions, el proyecto para las universidades

La Biennale vuelve a dedicar este año el proyecto Biennale Sessions a Universidades, Academias e Institutos de Educación Superior. El objetivo es facilitar visitas autoorganizadas de tres días para grupos de al menos 50 alumnos y profesores, que serán asistidos en la organización de su viaje y su estancia y se les ofrecerá la posibilidad de organizar seminarios que se realizarán de forma gratuita en el lugares de la exposición.

Fines educativos

Durante la última década, La Biennale ha dado una importancia creciente a sus fines educativos, madurando un fuerte compromiso con sus actividades educativas hacia el público de las Exposiciones, las universidades, adolescentes y niños y niñas en las escuelas de todos los niveles. La Biennale Architettura 2018 y la Biennale Arte 2019 involucraron a un total de 114,672 personas, incluidos 68,205 jóvenes participantes en las actividades educativas. Para el año 2021, se ofrecerá un generoso programa a individuos y grupos de estudiantes, niños, adultos, familias, profesionales, empresas y universidades. Todas las iniciativas buscan la participación activa de los participantes y son conducidas por personal seleccionado y capacitado por La Biennale.

Publicaciones

Titulado “¿Cómo viviremos juntos?”, el catálogo oficial consta de dos tomos. El volumen I, editado por Hashim Sarkis, está dedicado a la Exposición Internacional. El Volumen II está dedicado a las Participaciones Nacionales y los Eventos Colaterales. La guía de exposiciones está concebida para acompañar al visitante a lo largo del recorrido expositivo. Las publicaciones también incluyen dos libros en inglés, titulados Co-Habitats and Expansions, que reflexionan sobre los temas desarrollados en la Exposición.