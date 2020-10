Estos son los ganadores del premio al talento joven en la arquitectura

Establecido en 2016, el YTAA “apoya el talento de arquitectos, urbanistas y paisajistas recién graduados que serán los responsables de transformar nuestro entorno en el futuro”. La tercera edición del Young Talent Architecture Award 2020 contó con la presentación de 382 proyectos de graduación, con 478 estudiantes de 155 escuelas registradas de 36 países europeos diferentes, incluidos Brasil, Chile y México, que participaron como países invitados.

Sobre los ganadores y participantes, Martine De Maeseneer, presidenta del Jurado de YTAA 2020, dijo que el jurado estaba “impresionado por cómo los estudiantes no tienen miedo de abordar los temas más importantes como el cambio climático, la migración, el uso del agua, la transformación a largo plazo de proyectos tales como sitios de desechos nucleares y también informes sensibles para lugares de entierro y culto religioso”.

Los ganadores del YTAA 2020

OASI / Álvaro Alcázar Del Águila + Eduard Llargués + Roser García + Sergio Sangalli (Universitat Politècnica de Catalunya - Barcelona Tech, España)

Off the Grid / Willem Hubrechts (University of Leuven, Bélgica)

Stage for the City / Monika Marinova (London Metropolitan University, Reino Unido)

Three places to inhabit the mountain range in the Maule region / Pía Montero + María Jesús Molina + Antonia Ossa (University of Talca, Chile)

Ganadores en la edición de Asia del YTAA 2020

Yulgok Street / JiSoo Kim (Hanyang University SOA, Corea del Sur)

The Wall / Peiquan Ma + Yuan Liu + Jing Cheng + Yuxuan Liang + Zi’ang Li (Tianjin University, China)

Mending the gap: Landscape conservation for the island of Aliabet / Shreeni Benjamin (CEPT University, India)

El jurado de YTAA 2020 estuvo formado por la presidenta, Martine De Maeseneer, Oleg Drozdov, Juliet Leach, Rosario Talevi y Bet Capdeferro, mientras que el jurado de la edición de Asia de YTAA 2020 estuvo formado por la presidenta Momoyo Kaijima, Minsuk Cho, Chitra Vishwanath, Li Xiangning y Eduard Kögel.

La exhibición de YTAA 2020 se inaugurará el 22 de mayo de 2021 en el Centro Cultural Europeo - Palazzo Morain Venecia, como un evento colateral de la Bienal de Venecia 2021. Como en las ediciones anteriores, los resultados de YTAA se presentarán en una exposición itinerante que iniciará su recorrido en universidades de todo el mundo en noviembre de 2020 y la exposición en Venecia durante la Biennale Architettura 2021.

Fuente: Plataforma Arquitectura