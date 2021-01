Este verano, utilizá el aire acondicionado en forma más racional

Con estos datos, el especialista podrá indicar cuál es la mejor alternativa para adquirir. Al momento de decidir la compra, es recomendable elegir equipos de bajo consumo. La etiqueta energética que dice clase A indica que consumen menos energía que las clases B o C. Recurrir a los especialistas: son ellos los que conocen la potencia ideal del equipo que debemos instalar, encontrarán la mejor ubicación bien ventilada y en lo posible que no le dé el sol para minimizar el consumo y los instalarán con personal debidamente matriculado. También es recomendable mantener las paredes exteriores pintadas de colores claros, para que absorban menos calor del sol.

La idea es disfrutar del verano utilizando la tecnología disponible, pero siempre pensando en el medio ambiente, en el ahorro de energía y en la economía familiar, claves a la hora de tomar la decisión de instalar un equipo de climatización.

Tips para logar ambientes bien climatizados

1. Fijar el termostato del equipo a no menos de 25°C. Los expertos calculan, que cada grado que se baje en el termostato, el consumo aumenta un poco menos que un 10%.

2. Hay personas que prefieren dormir tapadas en pleno verano, colocando el termostato a muy baja temperatura. En la actualidad, la mayoría de los equipos cuentan con la función “sleep” (dormir); la misma sube la temperatura a mantener por el equipo a medida que transcurre la noche. Al acostarse, el cuerpo debe perder el calor que produce durante el día en plena actividad. Pero paulatinamente baja la misma hasta llegar al “metabolismo basal” (mínimo, durante el descanso) y con ello el calor necesario que se debe perder. Esta particularidad hace que la temperatura del ambiente pueda aumentarse con el transcurso de la noche sin perder confort y sin necesidad del uso de colchas o frazadas.

3. No es verdad que al encender el equipo colocando el termostato al mínimo el enfriamiento se producirá en menos tiempo. Lo que es posible que suceda es que se olvide que se puso tan bajo hasta que se sienta el frío en el ambiente y el desperdicio de energía innecesaria ya sea irremediable. Muchos equipos cuentan con la función “power” que aumenta la velocidad del ventilador para enfriamiento rápido, pero que automáticamente se desconecta transcurrido un lapso de tiempo.

4. Cuando se utiliza el aire acondicionado, el aire en el exterior de la habitación estará seguramente más caliente y húmedo. Se recomienda cerrar las puertas, para que el aire fresco no se desperdicie en pasillos o habitaciones que no se usan, y cuidar que las ventanas estén bien cerradas para que el aire caliente no entre.

5. Es importante usar “trucos” que no consumen energía para mantener la sensación de frescura. Por ejemplo, mantener las habitaciones en penumbras. En efecto, las persianas bajas y en menor medida las cortinas gruesas no dejan pasar el calor del sol y evitan que se caliente la casa, disminuyendo la utilización de los equipos de acondicionamiento del aire.

6. Aproximadamente hasta las nueve, las mañanas son frescas. Es el momento de ventilar las habitaciones, abriendo las ventanas y dejando que entre el aire. Si lo hace más tarde, no solo se desperdicia el enfriamiento matutino natural, sino que se calentará la casa para luego gastar más energía al tener que enfriarla.

7. El mantenimiento de los equipos aumenta su vida útil y también favorece el ahorro de energía. Se aconseja la correcta limpieza de los filtros de aire periódicamente y la serpentina exterior una vez al año, antes de que comience el calor.