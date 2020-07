“Estamos orgullosos de promover internacionalmente la calidad de la arquitectura argentina”

A la distancia, aúnando esfuerzos y creatividad desde EEUU, Barcelona y Valencia, estos tres jóvenes profesionales -recibido en la Universidad de Mendoza- cumplieron el sueño de presentar un proyecto en un concurso internacional y figurar entre los primeros 4 puestos.

-¿Cuándo y cómo se conocieron los tres?

-Nos conocimos en el último de año de la carrera en la Universidad de Mendoza, se dio la coincidencia de que cursábamos algunas materias juntos y compartimos alguna muestra de nuestros trabajos.

Vista aérea del proyecto.

-¿Viviendo en países distintos, como ahora, cómo surgió la idea de presentarse a este concurso?

-Ya habíamos participado en concursos juntos, el primero lo hicimos en el año 2016 y antes de recibirnos -en el 2015- ya nos ayudábamos en nuestros trabajos finales de carrera. Todo esto hizo que nos conociéramos al momento de trabajar en equipo, sabíamos cómo dividir las tareas, cómo pensaba el otro, su creatividad y cómo cada uno ocupa una parte fundamental en el equipo.

Así surgió la idea de participar en este concurso internacional “Hill of the Arts”, ya que se adaptaba a la línea que perseguimos como arquitectos y nos resultaba un desafío interesante. Si bien los tres estamos acostumbrados a trabajar on-line, todavía no lo habíamos hecho entre nosotros, pero eso no fue ningún problema y rápidamente supimos adaptarnos. Hoy en día no supone ningún inconveniente ejercer el oficio de arquitecto a la distancia y, de hecho, estamos abiertos a colaborar con estudios argentinos o dirigir proyectos allí.

-Cuéntennos acerca de la distinción que obtuvieron en el concurso…

-El pasado 29 de junio obtuvimos la mención de oro que otorga la Fundación Young Architects Competitions, que se dedica a poner en valor jóvenes arquitectos emergentes con una mirada distinta hacia la Arquitectura. Para ello, organiza competencias de arquitectura para distintos entes, ya sean desarrolladores inmobiliarios, empresas constructoras, proyectos para gobiernos de distintos países, etc.

En nuestro caso, participamos con nuestro equipo –Coiron- en el concurso “Hill of the Arts”, que consistía en desarrollar un hotel para artistas ubicado en Turín, Italia. Este concurso contó con un jurado prestigioso, entre ellos el arquitecto Daniel Libeskind.

-¿Los afectó en algo la pandemia para poder presentar su trabajo?

-El concurso tenía como plazo de entrega final el 29 de abril, pleno momento de cuarentena en España y Estados Unidos. Esta situación especial hizo que usáramos el tiempo de confinamiento para estar más enfocados aún, conectados todos los días y trabajando “juntos” sin salir de casa.

-¿Cómo se organizaron en la “virtualidad” para armar su proyecto?

-Tenemos una manera sencilla de trabajar. Comenzamos siempre dibujando en el papel para definir cómo será la idea general de diseño, lo más importante del proyecto, y mediante fotos nos compartimos lo que cada uno va diseñando. A veces nos dividimos las áreas cuando el proyecto es grande y, una vez finalizado, debatimos cada propuesta y entre los tres elegimos cuál es la idea que más se adapta a lo que queremos lograr. Es ideal que el grupo sea siempre impar, ya que el tercero es el que desempata.

-¿Qué significa para ustedes haber ganado esta importante mención?

-En oportunidades anteriores hemos logrado llegar a ser finalistas, pero es la primera vez que alcanzamos a quedar entre los cuatro primero participantes y más aún considerando que era un concurso internacional donde hubo más de 400 participantes. Fue un gran logro para nosotros y muy gratificante obtener un reconocimiento con la arquitectura que hacemos y darla a luz para que las personas puedan conocerla; es maravilloso.

Siempre reflexionamos y pensamos la arquitectura, para que el resultado sea obra realizada en base a lo esencial en la arquitectura. Hoy nos sentimos muy orgullosos de promover internacionalmente la calidad del diseño de la arquitectura de nuestro país y poner en valor a las nuevas generaciones de arquitectos argentinos a la que pertenecemos.

-¿Cómo piensan seguir de ahora en más, hay planes de seguir haciendo cosas juntos?

-Estamos muy ansiosos por encarar nuestro próximo concurso, donde podamos seguir desarrollando ideas que generen un cambio en la manera de ver y habitar la arquitectura. Además tenemos varios proyectos que nos gustaría concretar en esta segunda mitad de año y sacarle el máximo provecho que nos lleve a seguir creciendo. Creemos que la mejor manera de desarrollar nuestra carrera es mantenernos “en tensión”, pensando siempre en cuál será el próximo paso.

Ficha personal x 3

Arq. Milagros Sifon, salteña de nacimiento y mendocina por adopción, 29 años.

Recibida en la Universidad de Mendoza, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño.

Reside principalmente en Mendoza, aunque durante 3 meses al año vive en Estados Unidos en donde realiza proyectos de arquitectura al igual que en nuestra provincia.

Arq. Lucas Daniele, mendocino, 32 años

Recibido en Universidad de Mendoza, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Máster en Arquitectura e Innovación (Universidad Europea de Valencia).

Reside en Valencia (España) desde hace 3 años, desarrollando proyectos personales y colaborando para el estudio Pablo Millán de Sevilla.

Arq. Mauro Sansoni, mendocino, 29 años

Recibido en Universidad de Mendoza, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño.

Reside en Barcelona (España) desde hace 2 años, desarrollando proyectos personales y trabajando para el estudio MYAA, Mangera Yvars Architects.