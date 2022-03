Día Mundial del Agua: novedades en grifería y sanitarios que permiten cuidarla en el hogar

El compromiso de la sociedad con el cuidado del agua, desde toda perspectiva, es fundamental para el presente y futuro del planeta. Desde las acciones más grandes hasta las casi imperceptibles pueden generar cambios sumamente valiosos y significativos.

No dejar corriendo el agua al lavarse los dientes, no abrir el agua un rato antes de bañarse -donde se pierden 6 litros de agua por minuto al dejarla correr- y no desperdiciar este recurso limitado porque sí, son algunos de los pequeños actos que cada persona puede llevar a cabo en su día a día.

A su vez, prestar atención a las posibles pérdidas que pueden darse en baños o cocinas es esencial, ya que si existe alguna fuga de agua debe ser solucionado rápidamente. “Si el problema es la canilla, debemos ver el modelo; existen con cierre de goma, que tienen una vida útil de cierta cantidad de tiempo, pero se pueden arreglar reemplazando el repuesto. También hay griferías con cierre cerámico que son más modernas y duran mucho más, es más difícil tener una pérdida en este caso”, explica la Arq. María del Mar Danuzzo.

En cambio, si el inconveniente es mayor, por ejemplo, algún caño roto por el desgaste, se debe contratar a un profesional para que lo repare, ya que posiblemente haya que romper la pared y luego reemplazar revestimientos.

Sin embargo y más allá de cada una de estas acciones, para ventaja del hombre, en la actualidad, la tecnología también se convierte en una aliada a la hora del cuidado del agua en el hogar, haciendo esta tarea aún más sencilla.

Inodoros de doble descarga, con dos botones, donde se puede elegir si tirar mucha o poca agua, o griferías con cierre cerámico, y una forma de apertura muy fácil y liviana que con un solo dedo puede abrirse, agilizando la actividad, contribuyen al ahorro significativo del agua. Al mismo tiempo, para las duchas, existen modelos que mezclan agua y aire, es decir se producen burbujas que al tacto se siente: cae mucha agua cuando en realidad se ahorra un 60% de ella y además energía.

“Lo último en el mercado son las griferías con touch, que con solo tocarlas se activan, o hasta lo hacen a través de sensores, donde solo necesitás pasar la mano por debajo”, comenta Danuzzo y finaliza: “Si bien la gente se preocupa cada vez por el cuidado del agua y del medio ambiente en general, debemos seguir trabajando en crear conciencia sobre el ahorro del agua, debemos seguir aprendiendo sobre el tema. Al construir y equipar una casa, también hay electrodomésticos que ayudan al uso responsable de la misma”.

Asesoró: Familia Bercomat