Cómo maximizar el espacio de la cocina: 7 consejos de diseño

La teoría del “triángulo dorado” o “triángulo de trabajo en la cocina” fue concebida hace 100 años, pero sigue siendo válida y útil en la definición de distribuciones y la organización de funciones. Básicamente, en cada extremo del triángulo se deben ubicar los tres elementos principales de la cocina: el lavaplatos, el refrigerador y el horno, con sus respectivas funciones de limpieza, almacenaje y cocción. Según sus principios, cada lado del triángulo debe tener entre 1,20 y 2,70 metros de largo, y el perímetro no debe ser inferior a 3,96 metros ni superior a 8 metros.

Por supuesto, no siempre es posible tener las dimensiones y proporciones ideales para implementar este tipo de cocina, especialmente cuando tenemos en cuenta las dimensiones cada vez más delgadas de los ambientes contemporáneos. Sin embargo, hay varias formas de hacer que las operaciones diarias sean más eficientes incluso en cocinas pequeñas. A continuación presentamos una selección de artículos y productos que pueden aumentar el espacio y la eficiencia de las cocinas sin tener que añadirles ni un metro cuadrado.

1. Invertir en gabinetes

Una variedad de utensilios, alimentos y accesorios ocupan espacio en las cocinas y son indispensables para cocinar. Los electrodomésticos portátiles, por ejemplo, acaban ocupando preciosos espacios de estantes, que podrían utilizarse para manipular alimentos o incluso para colocar platos para emplatar y servir. Por lo tanto, los platos, sartenes, fuentes, tablas de cortar e incluso los electrodomésticos deben almacenarse, siempre que sea posible, en gabinetes. Pero en espacios compactos, es importante aprovechar cada superficie, rincón y puerta disponible.

2. Nunca son suficientes cajones

Los cajones son una excelente manera de organizar los accesorios más pequeños que de otro modo se perderían en los armarios: cubiertos, cucharas de madera, cuchillos para cortar, peladores de verduras y muchos otros. Sin embargo, los cajones también pueden volverse caóticos si están muy llenos o no están bien organizados. Para remediarlo, existen separadores para cajones que los hacen mucho más organizados y fáciles de manejar.

3. Cuanto más visible, mejor.

Todo es más fácil cuando tienes las herramientas adecuadas. Esto no es diferente durante se cocina, y tener las cosas a mano puede mejorar la experiencia. Al disponer los elementos más utilizados al alcance de la vista y las manos, como utensilios, sal, aceite de oliva, pimienta, paños e incluso especias, se puede ahorrar tiempo y esfuerzo al no tener que abrir puertas, meterse en los cajones con las manos sucias, y no tener que preocuparse por quemar la comida.

4. Colgado es mejor que guardado

Como los espacios de mucho uso tienden a requerir una limpieza frecuente, se recomienda tener la menor cantidad de cosas posibles apoyadas contra paredes o pisos. Afortunadamente, existen productos que facilitan el colgado de elementos que normalmente tienden a abarrotar espacios. Se pueden integrar en muebles o colocar detrás de las puertas, liberando espacio para facilitar el movimiento.

5. Accesorios que pueden ahorrar espacio y hacer la vida más fácil

Algunos elementos de diseño permiten reducir significativamente el uso del espacio en cajones y armarios, al mismo tiempo que facilitan el desplazamiento mientras se cocina. Vaso medidor apilable, cuchillos u objetos que permitan leer una receta fácilmente sin tener que ensuciar el libro o tablet pueden parecer soluciones sencillas, pero marcan una gran diferencia en el día a día de la cocina.

6. Componentes móviles donde sea necesario

Cuando el espacio es reducido, los componentes móviles pueden ser buenas alternativas. Estos permiten a los usuarios usarlos solo cuando sea necesario y pueden permanecer ocultos cuando no están en uso. Con el uso de ruedas y pestillos, pueden aumentar el espacio de la encimera o convertirse en encimeras o estantes adicionales que se pueden deslizar hacia adentro y hacia afuera.

7. Kits

Si la comodidad es importante a la hora de especificar o elegir una cocina, los kits listos para usar son opciones interesantes para incluir todo lo que necesitas en un solo lugar. Estos pueden venir en una variedad de patrones de construcción, materiales y precios.

Comprender las especificidades de cada espacio es una parte esencial para construir un proyecto exitoso. La cocina es un espacio en el que cada elemento juega un papel fundamental y donde cada metro cuadrado debe estar bien pensado. Si bien estos consejos pueden parecer sencillos, pueden marcar una gran diferencia durante la preparación de una comida o en las rutinas diarias de este importante espacio.

Fuente: Plataforma Arquitectura