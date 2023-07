7 jóvenes e innovadores arquitectos reflexionaron sobre la vivienda desde ejes de diseño, negocio y sustentabilidad

Arq. Xime Fontán Balestra - XFB Arquitectos: “Proyectamos, dirigimos, decoramos casi de forma simultánea, entendiendo que la obra no es siempre un camino lineal sino un proceso que se va transitando con el tiempo. Tenemos mucha cercanía con el cliente, nos gusta empezar con una idea y que el proyecto se vaya generando y perfeccionando junto con la mano del cliente, para que éste se sienta escuchado y se logre esa identidad de sentirse mejor en casa”.

Arq. Andrés Remy - Remy Architects: “Quería transmitir un mensaje a la gente, especialmente a los jóvenes, después de haber trabajado con el maestro Rafael Viñoly en Nueva York y de la sostenida demanda de trabajos que tenemos en Medio Oriente, desde hace ya 10 años: el mundo percibe el talento de los arquitectos argentinos. Personalmente, no considero nada especial a nuestro estudio en relación a tantos y tan buenos que hay en Argentina, más allá de que hemos ganado varios premios internacionales. Realmente, la calidad de profesionales que se encuentran acá es excelente, por eso les digo que se animen a soñar desde Argentina, en hacer algo propio y ser independientes, exportar servicios como tantos estudios que se están animando y es algo que no he visto en ninguna otra parte del mundo”.