7 formas de mantener a salvo de ciberdelincuentes los dispositivos inteligentes del hogar

Aumentar el nivel de las contraseñas: cuando se trata de crear contraseñas fuertes para los dispositivos hay que asegurarse de que sean aleatorias y no personales. Es cierto que las contraseñas complejas son más difíciles de recordar, así que es recomendable utilizar un gestor de contraseñas para mantenerlas protegidas.

Doble autenticación: si se establece una forma adicional de autenticación, conocida como de dos factores o 2FA, se puede disuadir a los ciberdelincuentes de acceder a estos aparatos. Aunque esto puede suponer un ligero inconveniente para el usuario, no es nada comparado con el trastorno que puede causar un ciberataque.

Cifrado/Encripción: hay que garantizar que un router utilice el nivel más alto de cifrado para mantener los datos a salvo de amenazas no deseadas. Asegúrese de no olvidar los extensores Wi-Fi internos o las redes domésticas Powerline, que también tendrán una configuración para permitir el cifrado en toda la red doméstica. Esto, a su vez, añadirá una capa adicional de protección, no sólo para su router, sino también para sus dispositivos inteligentes.