18 expertos reunidos por TENDIEZ Lab para abordar el trabajo en espacios de bienestar

TENDIEZ Experiencias creó este año TENDIEZ Lab, un ciclo de desayunos sin público a modo de mesas redondas de opinión, organizados conjuntamente con la Sociedad Central de Arquitectos, sede de los eventos.

El primer encuentro fue en junio y abordó la “Transformación de las fachadas”, y su segundo encuentro fue el pasado 22 de septiembre para debatir otra temática que vive su crisis y abre nuevas oportunidades, bajo el título: “Bienestar en los espacios de trabajo”.

Se convocó a 18 prestigiosos actores y formadores de opinión de diversos sectores, como son los arquitectos Flora Manteola -MSGSSV-, Juan Martín Urgell -Urgell Penedo Urgell-, Paula Lavarello -Zas Lavarello-, Guillermo Rosenbaum -Piros- y Gustavo Trosman -RTN-, quien también representó a la SCA. Resultaron de gran importancia las experiencias compartidas por gerentes de RRHH de importantes empresas como la Lic. Victoria Moscardi -UALÁ-, la Lic. Adriana Aiello -TPCG- y del Lic. Gerardo Carchio -experto en cambio organizacional, DOC Consultores-. Desde las empresas brokers de real estate corporativo participaron el Ing. Álvaro Feuerman -JLL- y el Ing. Claudio Blum -Cushman-. Entre los asesores participó el Arq. Eduardo Piccinini -Ergónomo, de Human Scale-, el Arq. Andrés Schwarz -sustentabilidad, de GCC-, el Arq. Alejandro De Bernardis -arquitectura y construcción de espacios corporativos, de DKA-, Claudio Cooper -Robótica sanitaria, de DOMUS-, la Arqta. Romina de Juana -productos arquitectónicos, de Hunter Douglas-, Daniel Carruthers -sistemas vidriados, de Kalciyan- y la periodista Graciela Lira, de Áreas Globales-. Coordinaron el evento la Arqta. Mariana Tambussi -experta en facility management, de Proyecto TK- y el Arq. Hernán Barbero Sarzabal -de TENDIEZ Experiencias. Los sponsors del evento fueron DKA -Arquitectura y construcción corporativa llave en mano-, DOMUS -Robótica sanitaria-, Hunter Douglas -productos arquitectónicos- y Kalciyan -tecnología en vidrio-.

Estas fueron algunas de las valiosas reflexiones:

1. Lic. Gerardo Carchio, psicólogo experto en cambio organizacional, de DOC Consultores: “En los espacios de trabajo el diálogo y la comunicación deben tener el mismo rango de calidad que el hábitat, el aire o el sonido. El trabajo era obligación pero hoy sabemos que el placer, la diversión y el concepto de juego potencian la creatividad y la productividad. Las nuevas generaciones “ofrecen” sus servicios; no “buscan” trabajo y no aceptan si no comulgan con una empresa. Frente a los cambios debemos resignificar el concepto de equilibrio, como una permanente compensación de desequilibrios. Por ejemplo entre la presencialidad -que derrama creatividad en el encuentro, aunque también se puede perder tiempo- y la virtualidad, donde el empleado cree que resuelve todo, pero no es tan así, si no hay una disciplina”.

2. Lic. Victoria Mascardi -gerente de recursos humanos de Ualá, empresa Unicornio de Argentina: “Post pandemia, ya nadie trabaja en el mismo lugar, cambian de espacio todo el tiempo. La flexibilidad del espacio y los beneficios -como la comida- pueden ser importantes, pero no alcanzan para retener y seducir a los empleados si no comparten sus valores con la empresa. Sobre todo la gente más joven, busca valores con los cuales comulgar, no sueldos. Hay que resignificar el espacio de trabajo como punto de encuentro. Si no vamos a juntarnos con nuestros compañeros de trabajo, ¿para qué ir?”.

3. Lic. Adriana Aiello -HR Manager de TPCG Valores-: “Teníamos dos oficinas, una en el Centro porteño y la otra en Vte. López, donde ahora unimos toda la operación y el resultado es muy positivo. ¿Por qué?: Hay más espacios comunes, más conexión con el exterior y entonces más de 60 usuarios concurren a un lugar de encuentro. Noto que muchos más quieren participar del “comité de sustentabilidad” y les interesan temas como el reciclaje de basura. Debemos afinar conceptos como la empatía, la adaptación al cambio y buscar el compromiso dentro de un equilibrio entre lo personal y lo laboral”.

4. Arq. Paula Lavarello, estudio Zas Lavarello: “En el edificio de oficinas Summers, de Palermo, nos preguntamos antes de la pandemia: ¿Por qué no contemplar un espacio para balcones? Ganamos un premio internacional por esa fachada de vidrio curvo y sobre todo logramos que las personas “quieran” ir a la oficina, con espacios flexibles, multi taskings. La nueva virtualidad, que también defiendo, en un sistema mixto y mientras se trabaje por objetivos, nos permitirá celebrar más el encuentro presencial. El gran desafío es hoy la vivienda que está estancada, mientras la oficina si cambió!”

5. Arq. Flora Manteola, socia del estudio MSGSSV: “Venimos diseñando importantes edificios corporativos desde hace décadas y atravesando varias generaciones, notando una gran revolución en cuanto a la ocupación del espacio, mientras que la vivienda siguió una forma tradicional. Los arquitectos debemos prestar más atención al factor tiempo: ¿cuánto durará ese uso? La construcción está hecha para durar 200 años, pero la oficina puede durar 5 años. Por eso es importante la flexibilidad. En el trabajo las cosas más interesantes suceden en lugares inesperados: pasillo, baño. Por ello hay que fomentar el uso flexible del espacio y pensar los edificios como “contenedores”. No hay conclusiones, hay siempre preguntas”.

6. Arq. Juan Martín Urgell, socio del Estudio Urgell Penedo Urgell: “La tecnología ayuda al modelo mixto, pero sin llegar al extremo del metaverso, que es la muerte de la vida real. Los edificios tienen que aportar al bienestar de sus usuarios desde el diseño de la envolvente, con ventanas que se puedan abrir, expansiones al aire libre, etc. Debemos focalizarnos en la acústica para la calidad del espacio de oficina, porque nos acostumbramos a trabajar en casa y molesta el ruido del compañero hablando en teleconferencia. El espacio puede seducir a los jóvenes pero las empresas también deben ofrecer un propósito”.

7. Ing Álvaro Feuerman -Country Lead Argentina de JLL, de servicios corporativos de Real Estate-: “El mundo tiende a lo flexible y personalizable, donde cada empresa buscará un equilibrio dinámico y es un error encontrar un solo equilibrio. La batalla de atraer al empleado hacia la oficina está perdida, porque éste se siente como en su casa…en su hogar! Ir a trabajar y desplazarse es antiguo, como la asociación con un lugar, pero las sinergias en equipos son muy valiosas. En momentos de grandes cambios hay que volver a lo esencial: no hay conflicto entre lo virtual o lo presencial, debemos preguntarnos cómo liderar el cambio”.

8. Ing. Claudio Blum, director Regional en Cushman Facility Management: “Tenemos que capitalizar todas las experiencias que hemos compartido en estos años de cambio de escenario con tantas empresas corporativas, donde hay algunos objetivos que se consolidan como desafíos clave: la sustentabilidad en el espacio de trabajo y colaborar desde el espacio físico en mantener alta la motivación de la gente que trabaja allí”.

9. Arq. Alejandro De Bernardis, socio junto a la Arq. Marcela López de la empresa DKA de arquitectura corporativa y construcción llave en mano: “Estamos en un momento tan dinámico, que todo el tiempo cambia lo que es importante. Sin embargo es recurrente el pedido de las empresas de lograr que la gente vuelva a las oficinas, consideran la virtualidad como circunstancial y además mucha gente no tiene en su casa espacio adecuado. El organigrama en la oficina no es más por jerarquías, sino de áreas y el WIFI aceleró la flexibilidad. El bienestar se democratizó y enriqueció. La pandemia aceleró el proceso de cambio que ya venía gestándose en empresas en las cuales trabajamos, como Google, MediaMonks o Mercado Libre”.

10. Arq. Gustavo Trosman -RTN Arquitectos-: ”Trabajamos desde 2017 con un sistema disruptivo de coworking, como es We Work y veníamos repensando la manera de trabajar en el mundo, junto con socios arquitectos internacionales. Hubo un enamoramiento de la virtualidad en cuarentena y cuando terminó, la verticalidad se puso en cuestión frente a la igualdad. En la arquitectura se ve reflejado en oficinas versátiles, compartidas. Es clave la identidad, porque el ser humano es social y la virtualidad es una “herramienta”, pero el contacto entre personas se sigue necesitando y se cuida más, como el disfrute del tiempo”.

11. Eduardo Piccinini -Consultor de ergonomía en Human Scale-: “Hoy la ergonomía busca generar que el trabajo se adapte y potencie al trabajador, con espacios saludables, de bienestar y sustentabilidad, hasta de disfrute. Debemos trabajar con estudios de arquitectura de manera proactiva durante el proyecto, no reactiva, cuando viene la queja del usuario. Hablamos de espacios activos, donde se puede hacer la tarea en el momento que se la piden y encontrar su propio equilibrio entre híbrido o en equipos. Si el CEO tiene una visión pero las gerencias no quieren empleados sentados en un living, se generan áreas muertas”.

12. Daniel Carruthers -Gerente comercial de Kalciyan, importante procesador de vidrio plano en Argentina: “La tendencia en edificios de oficinas es el doble vidrio hermético y se busca la máxima transparencia, a través de vidrio extra claro. Los tres pilares del bienestar en el uso del vidrio son el control solar -con filtros que evitan el deslumbramiento-, la aislación térmica -llegamos a un índice de transmitancia de 5,5- y lo más difícil de controlar en ciudades y en espacios interiores, la aislación acústica”.

13. Arq. Romina de Juana -Gerente de Especificaciones de Productos Arquitectónicos de Hunter Douglas Argentina-: “Para que la arquitectura acompañe bien a las decisiones de recursos humanos, debemos trabajar desde el inicio de los proyectos en temas de acústica, color, iluminación. Nos piden cada vez más cielo rasos con diferentes inclinaciones y acústicos, materiales naturales y sistemas que permitan la máxima flexibilidad”.

14. Arq. Andrés Schwarz -consultor de sustentabilidad, docente, certificador WELL, EDGE, miembro AGBC y titular de la consultora GCC: “Resumo el tema de la sustentabilidad en una palabra: educación. Porque todos los arquitectos piensan algo distinto al abordar la temática y me preocupa como asesor que no se entienda bien para qué se hacen las cosas. Un proyecto no se vuelve sustentable, debe estar embebido y por ello es clave la educación anterior del proyectista”.

15. Claudio Cooper -titular de DOMUS Robótica Sanitaria: “En las empresas los sub 40, toman mucha preponderancia en las decisiones, con prioridades en el uso racional del agua y la conciencia ambiental. Nuestros sistemas de sensores apuntan a la higiene al no tocar ni compartir pulsadores en el trabajo. Así, una mayor inversión en sanitarios redunda en ahorrar más, en higiene y en atraer a trabajadores con conciencia ambiental. Estamos desarrollando sensores que permitan grabar en la nube para optimizar aún más el consumo y conocer tendencias”.

16. Graciela Lira, Periodista Revista Áreas: ”En nuestro medio se genera cada vez más interés en los temas de oficinas en relación a la sustentabilidad, porque hay más conciencia y necesidad de seducir al usuario. Hoy en este debate se repitió el concepto de generar espacios adaptables y que resistan a los cambios futuros que aún no conocemos”.

17. Arq. Guillermo Rosenbaum -Estudio Piros, Pizarro & Rosenbaum-: ”La virtualidad llegó para quedarse, pero también se revaloriza la presencialidad y la interacción y por ello el modelo a futuro será híbrido. Si el 40% es home office, ¿qué significa, hay un 40 % menos de oficinas? O que ese espacio se transforma? Los cubículos se transforman en espacios compartidos, abiertos, que ventilen naturalmente y estén bien iluminados. El concepto es edificios polivalentes, que puedan tolerar una transformación constante en el trabajo en equipo y la vida social. Este encuentro de hoy podría cambiar el título: Bienestar en los espacios de trabajo por Trabajar en espacios de bienestar”.

18. Arq. Mariana Tambussi, experta en facility y project management, docente y titular de Proyecto TK. Estuvo a cargo de las conclusiones y destacó: “Hoy en esta mesa redonda hablamos del QUÉ, del CÓMO y del PARA QUÉ de los espacios de trabajo. El qué implica la velocidad del cambio, la configuración de espacios de encuentro e interconexión, los materiales y tecnologías que promueven el bienestar y cuidan el medio ambiente. El cómo es el placer y el juego que potencian el trabajo, la flexibilidad y la ergonomía. El para qué significa buscar la empatía, el equilibrio, la motivación, la educación, la identidad, la seducción. No tengamos miedo a los cambios, hay mucho para ganar si sabemos preguntarnos el ¿para qué?”.

