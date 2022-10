San Rafael, un municipio que invierte para el desarrollo del sur y en la calidad de vida de sus vecinos

El intendente de San Rafael, Emir Félix, decidió – durante su gestión – llevar a cabo obras que no son habituales o exceden los alcances de un municipio. Todo un desafío que le demandó recurrentes viajes a Buenos Aires y, claro está, una óptima administración de los recursos.

En ese contexto, Félix consiguió desplegar un ambicioso e histórico plan de gestión con una fuerte impronta en la obra pública pero a su vez destacada en lo social, económico y productivo.

Así nos encontramos con un gasoducto de más de 50 km que – una vez finalizado – terminará con un problema histórico para San Rafael y General Alvear, como es la imposibilidad de que nuevas residencias o establecimientos industriales puedan conectarse al gas natural. Con esta inversión, unos 30.000 usuarios podrán sumarse a la red, lo que beneficia a propietarios con inmuebles construidos recientemente, futuros emprendimientos inmobiliarios y fábricas e industrias que pretendan asentarse en esta parte de Mendoza.

Gasoducto San Rafael

Es importante destacar el colector norte, que también le pondrá fin a una situación traumática para muchas familias. Con esta obra, más de 4.000 hogares podrán acceder a las cloacas, con todo lo que eso significa.

Continuando con el saneamiento, Félix fue clave para que el ENOHSA dispusiera de fondos para la ampliación de la planta potabilizadora que tiene Aysam, colapsada por el significativo crecimiento del departamento sureño.

Y en lo que a desarrollo respecta es fundamental la inversión del aeropuerto, cuya obra demandará más de 4.600 millones de pesos. Recientemente el intendente sanrafaelino firmó el convenio de ejecución para la remodelación de la pista y la ampliación de la terminal de pasajeros. “Esto es nos abre las puertas al desarrollo, ya que es un fuerte impuso al progreso económico, turístico y comercial”, destaca Emir.

Ofertas Nuevo Aeropuerto San Rafael

Pero también el intendente se encarga de resaltar la importancia de que su hermano Omar haya integrado la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación, que es donde “se cocinan” las inversiones que financia el Estado Nacional.

Más obras, seguridad y ayuda a los productores

El Municipio de San Rafael cuenta con un programa de obra pública distribuido a lo largo y ancho de sus más de 32.000 km cuadrados. El departamento sureño es uno de los amplios y también más habitados de Mendoza, por lo que la distribución federal de las inversiones es clave para mejorar la calidad de vida de quienes viven en el centro, pero también los que están más alejados.

Lo anterior explica, por ejemplo, el reciente asfalto en Punta del Agua, distrito situado a 170 km del centro sanrafaelino. “Tienen los mismos derechos que los habitantes de ciudad”, argumentó el jefe comunal.

La lista es amplia y en ella, además de asfaltos, aparecen nuevas plazas, parques y paseos, redes de agua potable, ciclovías, acondicionamiento de espacios históricos, la construcción del hospital veterinario, nuevos jardines maternales, inversión en equipamiento para centros de salud, infraestructura deportiva (canchas de hockey, inversión en polideportivos), fuerte apuesta a la cultura, entre mucho más.

Espacios de Verdes San Rafael

En materia de seguridad, el municipio ejecuta un amplísimo plan de renovación lumínica que incluye reconversión led e instalación de más equipos en zonas que se han ido poblando y no contaban con ese servicio. La tecnología led se distribuye en calles y avenidas de Ciudad y también en una decena de distritos, a los que se sumarán más destinos en lo que va del año y todo el 2023.

Nuevas Luces Led San Rafael

A lo anterior se suma la adquisición de cámaras de seguridad con tecnología de punta.

Por último, y no menos importante, vale destacar la inversión del municipio en la pulpera de Cuadro Nacional, un espacio creado para donde la producción (durazno, damasco, ciruela, pera, tomate, zapallo, etc.) se transforma en pulpa no perecedera. El objetivo es comercializarla en el mercado nacional e internacional cuando más convenga en términos económicos y de esa forma beneficiar al agricultor que apostó por la planta procesadora.

Pulpera San Rafael

Para la temporada 2022-2023, el Municipio adquirió una línea automatizada de última tecnología, que aumenta significativamente la capacidad de producción.

Hoy los productos de la pulpera municipal de San Rafael son parte del menú de hoteles e importantes cadenas de restaurantes, y a su vez encontraron en Brasil un mercado que los demanda cada vez más.