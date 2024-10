Expo Franquicias: la apuesta por el 2025 y la baja en la barrera de ingreso

La experiencia de emprender, las expectativas de mediano plazo, la búsqueda de una inversión y la posibilidad de ampliarse estuvieron presentes en la Expo Cuyo Franquicias. Con la presencia de 40 marcas y expositores de la talla de Damián Di Pace y Mateo Salvatto, unas 600 personas se acercaron al auditorio Ángel Bustelo durante toda la jornada que duró el evento. En su cuarta edición, la exposición se dividió entre las mesas de negocios y el escenario en donde distintas personalidades expusieron su mirada, experiencia o casos de éxito.

Con el foco puesto en el 2025, los presentes oscilaban entre la curiosidad, la búsqueda de oportunidades de inversión o el analizar qué hacer en el futuro. “Muchos vinieron a ver las posibilidades porque o cuentan con un ahorro o porque desean ver distintas opciones”, contó Nicolás Suraci, organizador de la Expo Franquicias. El especialista explicó que la mayoría de los interesados tiene la vista puesta en el mediano plazo y que el contexto actual puede ser favorable para la instalación de una franquicia.

Por un lado, porque muchas marcas han decidido bajar sus barreras de ingreso y adaptarse a modelos más chicos, con menos empleados o sin tanta necesidad de especialización. “Todavía hay incertidumbre y muchos prefieren arriesgar menos, aunque cuenten con el capital”, contó Suraci. En este sentido, si bien el monto de la inversión es variable en función de –por mencionar algunos- el tamaño del local, el punto, la necesidad de mano de obra y la capacitación, podría decirse que el promedio de inversión ronda los 40.000 dólares.

Sin embargo, dado el contexto actual, muchas marcas buscan facilitar el ingreso y algunas han podido bajar el monto a unos 25.000 o 30.000 dólares, según explicó Suraci. No es el caso de todas, pero muchas han logrado hacerlo e incentivar así un mayor interés por parte de futuros empresarios. El modelo de franquicias, por otra parte, adquiere relevancia en el contexto económico actual, según explicó el analista económico y director de la consultora Focus Market –Damián Di Pace-.

Es que si bien hoy no es fácil realizar una apuesta de negocios, el profesional apuntó que el año que viene la Argentina podría comenzar a crecer, lo que impactaría positivamente en quienes logren hacer una apuesta hoy. Por este motivo, la Expo Franquicias buscó conectar a las empresas con las personas, que todos se saquen las dudas y difundir el modelo de franquicias como una posibilidad de crecimiento. Del otro lado, las empresas que deseen franquiciar su marca deben hacer una inversión de unos 10.000 dólares para completar todo el proceso.

Durante la Expo Franquicias varios interesados se acercaron a averiguar por el modelo de negocios.

Todo se franquicia

El modelo de franquicias era más común en el área de gastronomía. Sin embargo, ahora se ha ampliado a otro tipo de empresas y entre las marcas que estaban presentes en la Expo se podían ver firmas de servicio, construcción, peluquería y piletas; por mencionar algunos. Entre los expositores, había negocios nuevos que han decidido dar el primer paso para abrir franquicias, otros con mucha experiencia y quienes están a mitad de camino. Aunque la mayoría era oriunda de Mendoza y de Cuyo también había empresas de otras provincias como Buenos Aires o Córdoba.

Entre los “principiantes” estaba el modelo de “Coronel Rodríguez”, un negocio fruto de la pandemia que de la mano de su dueño y maestro pizero con 35 años de experiencia, Juan Tur, ha comenzado el camino de ampliarse. El sitio original se encuentra en el corazón de la Sexta sección y la diferencia de su propuesta es que cuenta con una fábrica en la que vende la piza envasada y lista para hornear (no congelada). De este modo, los franquiciados se ahorran el know how de elaborar el producto mientras que los franquiciantes se quedan con la tranquilidad de la calidad. Además, los consumidores pueden adquirir esa piza para cocinarla directamente en casa. El costo estimado de esta franquicia ronda los 35.000 dólares.

Por otro lado, uno de los modelos que se ha extendido en los últimos años es el de los kioscos Yes que cuenta con 48 sucursales, de las cuales 40 son franquicias y 8 propias. Martín Rojo, representante de esa marca, contó que el ingreso para este tipo de negocios va los 50.000 a los 60.000 dólares. Esto es porque estos kioscos ofrecen una amplia gama de productos, abren 24 horas y suelen necesitar espacios amplios no solo para la venta sino también para el depósito. En líneas generales, el recupero de la inversión es de 18 meses aunque Rojo afirmó que hay franquiciantes que han llegado a ese monto en menos de la mitad de ese tiempo.

En tanto, desde Buenos Aires, la marca Pirka Construcciones –que vende revestimientos y placas antihumedad, entre otros productos- se entusiasmaba con la pronta apertura de su quinta franquicia en Cuyo, que será en San Juan en unos meses. La empresa desembarcó en San Rafael en 2022 y el año pasado abrió tres franquicias en la zona metropolitana de Mendoza. “Brindamos servicios de revestimiento llave en mano, por lo que esta es una marca que ofrece mucha capacitación”, contó Daniel Discaldi, responsable de Expansión de Pirka. Esta franquicia, para la que hay que disponer de unos 40.000 dólares, se diferencia porque es la empresa principal la que resuelve y se hace cargo de conseguir los clientes.