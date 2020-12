2012- Conferencia Herramientas para educar a través del Arte

Psicoterapeuta Clínica.

Arterapeuta por la Escuela de Arterapia del Mediterráneo (Barcelona)

Especializada en Eneagrama (Psic. Eneatipos, Dr. Claudio Naranjo).

Bailarina, especializada en Movimiento Auténtico y 5 Ritmos (España)

Miembro de la Asociación de Arterapia Española.

Docente de la Esc. de Arterapia del Mediterráneo.

Directora y Docente de ARMONICA Escuela de Arterapia (Mendoza).

Coordinadora de Talleres de Arterapia en Mendoza y Barcelona.

Hoy estaremos hablando acerca de algunas herramientas para educar a través del arte: ¿Cuáles son? ¿Por qué usarlas? ¿Cómo usarlas? Vamos a estar un buen rato con esto, después haremos el break, como dijo Adriana y después vamos a dejar otro espacio para algunos detalles más, preguntas y algún material que he traído para compartir.

Me hace acordar a algo… Me quiero quedar… Y en el cuerpo: …me cambio de posición …me canso …estoy cómodo …me siento nervioso ¡No sé, lo que haya!

Entonces ahí vamos entrando en lo que es el “Cerebro Triuno”, es así nuestro cerebro, es curioso porque lo olvidamos. Si lo vemos en una mano, por ejemplo, es algo muy cercano a nosotros. Esta parte de acá bajo sería la parte del Tallo que es la más antigua en la evolución, lo compartimos con los reptiles y tiene que ver con la conservación de la vida, con la supervivencia, ya lo vamos a ver un poquito más.

Después se fue desarrollando el cerebro emocional que es el “sistema límbico”, que en mi mano sería este que está acá en el centro. Aquí suceden los registros emocionales de memoria y aprendizaje, y lo que rodea es la corteza cerebral. El cerebro emocional lo compartimos con mamíferos y la corteza cerebral, que es el último logro de la evolución, lo compartimos con mamíferos superiores, primates, algunos cetáceos y nosotros, en dónde está más evolucionado.

Yo les propongo ahora que con su mano izquierda lo hagan. La parte de más de abajo sería este Tallo, para que vayamos viendo. La parte más central, si yo ingreso el dedo pulgar queda bien adentro, el Sistema límbico (cerebro emocional). Y lo que lo rodea es lo último que se desarrolló, es la corteza cerebral o neo-córtex.

Tenemos el Sistema límbico que decíamos es el que está en el centro y se fue desarrollando después, un poquito en algunas aves y ya en los mamíferos porque van desarrollando la parte más emocional que sabemos está en los mamíferos, para cuidar de la cría, tener buena memoria de los espacios para regresar por ella, etc.

Lo interesante es que la que información que ingresa a través de los sentidos va primero al Cerebro límbico, al cerebro emocional, después va a ir a la corteza para poder ser pensado y después va a ir al poder hacer… Ahora lo voy a explicar.

Y el último desarrollo que es el Neo-córtex, es el último logro de la evolución, se encuentra en mamíferos superiores, primates, algunos cetáceos como los delfines y en nosotros que está más evolucionado. Y tiene que ver del poder procesar a nivel de pensamiento, el poder imaginar, reflexionar.

Entonces como explicaba recién, cuando llega una información, entra primero al Sistema límbico (conectado con el corazón), si todo va bien va a la Corteza y si todo va bien va hacia el actuar, hacia el hacer.

con ellos a su corteza. Todo lo demás quedó por ahí en algún lugar.

En ese caso el aprendizaje no termina de ser significativo y a veces ni comienza, y entonces todos nos aburrimos, se aburren los niños, se aburren los adolescentes, nos aburrimos los docentes, no tenemos ganas de ir a trabajar, ellos no tienen ganas de ir a la escuela o a cualquier otro espacio educativo, porque no están abordados en totalidad. …Iba a decir que es casi loco pensarlo, pero es que es verdad, a veces hemos sostenido muchas locuras por siglos.

Se me ocurrió traer el “Cono de Dale” que muchos lo deben conocer. El “cono de la experiencia”, porque él ya hace varios años hablaba de esto. Lo que está en la base del cono es la experiencia más directa, más concreta y hacia la cima es la experiencia más abstracta. Entonces la cosa es: lo que está más cerca de la experiencia directa es lo que va a ser más aprendido. Él habla nada más que de experiencia directa, nosotros le agregamos experiencia emocional directa. Un ejemplo: “si quiero aprender sobre el amanecer, la experiencia directa sería ver el amanecer”.

por ejemplo en un aula o lugar a oscuras, con una manzana, una naranja, una linterna y empezamos ¿si? como va amaneciendo, como va apareciendo la luz. Luego “dramatizaciones, demostraciones”, podremos representarlo, alguien puede ser el sol, alguien puede ser la tierra y cómo cuando voy subiendo va haciéndose la luz o sea vamos re